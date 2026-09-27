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Aseguran 20 mil 900 litros de combustible ilícito en Pachuca

El operativo en Santiago Tlapacoya permitió decomisar contenedores, mangueras y combustible ilegal en Hidalgo.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 06:59 p.m.
A
Aseguran 20 mil 900 litros de combustible ilícito en Pachuca
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      PACHUCA, Hgo., septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Alrededor de 20 mil 900 litros de combustible fueron asegurados durante un cateo en un inmueble de la localidad de Santiago Tlapacoya, en Pachuca, Hidalgo.

      Acciones de la autoridad

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el predio fue identificado mediante labores de inteligencia. Tras obtener una orden de cateo, los agentes ingresaron al inmueble.

      En el lugar encontraron el combustible, señalado por la dependencia como de procedencia ilícita, así como 32 contenedores con capacidad de mil litros cada uno, 100 metros de manguera de alta presión y otros 100 metros de manguera de baja presión. Todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad competente.

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      Incremento de tomas clandestinas en Hidalgo

      Durante el primer semestre del año se identificaron en Hidalgo mil 467 tomas clandestinas, un incremento de 17.64 por ciento respecto del mismo periodo de 2025. Esto equivale, en promedio, a una toma detectada cada tres horas.

      Entre los municipios del país con mayor número de tomas clandestinas figura Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, con 439. Pachuca ocupa el lugar 51 en la clasificación de los 100 municipios con más tomas detectadas.

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