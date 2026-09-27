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TEHERÁN, Irán., septiembre 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El portavoz militar iraní Mohammad Akraminia declaró hoy que "la posición actual de Estados Unidos (EU) en la región está lejos de ser favorable y, en consecuencia, podría lanzar una agresión militar contra Irán".

Irán advierte posible agresión militar de EU y reafirma defensa

Asimismo, subrayó que "las fuerzas armadas iraníes están plenamente preparadas para enfrentar al enemigo".

Según la televisión estatal, el portavoz advirtió a Estados Unidos y a sus aliados que "sufrirían mayores daños en caso de una nueva agresión militar".

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Estas declaraciones tienen lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara el plan que Irán le propuso el sábado, que busca reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las negociaciones en una semana.

Según filtraciones del "Wall Street Journal", está considerando una nueva escalada tras las elecciones de mitad de mandato, cuando el magnate tendrá mayor libertad de acción y sus decisiones ya no influirán en el resultado electoral.

"Estados Unidos prioriza la seguridad del régimen sionista y sus propios intereses por encima de los de las naciones musulmanas de la región. Expulsar a Estados Unidos de Asia Occidental haría que la región fuera segura", agregó Akraminia.

Portavoz iraní alerta sobre riesgos en estrecho de Ormuz

Por su parte, el comandante del ejército iraní, Amir Hatami, afirmó hoy que "si Irán no puede comerciar o sobrevivir, ningún otro podrá".

"Si la región cayera en la inseguridad, esa inseguridad afectaría a todos", declaró.

"Si Irán no puede comerciar, si Irán no puede vivir, entonces nadie más podrá comerciar ni vivir. No permitiremos que los enemigos del país utilicen este nodo logístico vital —el estrecho de Ormuz— mientras la nación iraní se ve privada de sus beneficios. Su sueño nunca se hará realidad", subrayó.

Dirigiéndose a los vecinos y a las naciones de la región, Hatami señaló: "Tengan muy presente este punto. Se han dado cuenta de que la cooperación con Estados Unidos no genera seguridad. La seguridad no se logrará sin la expulsión de Estados Unidos y del régimen sionista, y ese momento no está lejos. Si Dios quiere, sucederá".

Acciones de la autoridad iraní para el estrecho de Ormuz

En tanto, la autoridad iraní para el estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) emitió una advertencia en X dirigida a los armadores sobre la navegación de buques por "rutas no autorizadas" en el estrecho de Ormuz.

"Los informes recibidos por la PGSA indican que algunos fletadores están obligando a los buques a utilizar rutas no autorizadas. Esta práctica no solo aumenta el riesgo de pérdidas económicas y posibles daños a los barcos, sino que también restringe gravemente el futuro tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz", declaró la autoridad.

"Los fletadores responsables de las infracciones serán incluidos en la lista de incumplimiento (NCL) y el tránsito por la vía navegable de todos los buques asociados a ellos estará sujeto a restricciones", agregó, según la agencia iraní Tasnim.