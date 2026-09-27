Rosalía, hija de Tin Tan, publica foto inédita con su padre

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Hija de "Tin Tan" publica foto con su padre

Domingo, 27 de septiembre de 2026 15:53 | Espectáculos, Cultura y Estilos | TIN TAN-HIJA

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Rosalía, la hija más pequeña de Germán Valdés "Tin Tan", compartió una fotografía junto a su padre, la cual data de aquellos años en que aún era una adolescente y, el actor, atravesaba, sin saberlo, sus últimos días de vida; de hecho, podría ser la última instantánea que le fue tomada a "el Pachuco de oro".

Rosalía Germán Julián y la preservación del legado de Tin Tan

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Rosalía Germán Julián administra las cuentas oficiales de "Tin Tan", quien, apenas el pasado junio cumplió 53 años de fallecido, aun así, su legado sigue resonando en la cultura mexicana.

Su hija es una de las integrantes de la familia, junto a Marco Valdés, que ha trabajado con más tesón en mantener vivo el recuerdo de "Tin Tan". Ella, en la práctica, es quien nutre, recurrentemente, las redes sociales del actor, cantante y comediante.

Hace unos días, Rosalía que, en su juventud se dedicó a cantar, compartió una fotografía de su padre, la cual, habría sido capturada entre 1972 y 1973, época en la que Valdés había sido diagnosticado con Hepatitis, sin embargo, el actor desconoció que su estado era grave.

Contexto familiar y últimos años de Germán Valdés

Su última esposa, doña Rosalía Julián habría decidido que, lo mejor, era que el actor no se enterase que le quedaban ocho meses de vida, pues deseaba que don Germán disfrutara del tiempo que le restaba.

En la fotografía compartida por Rosalía, el actor luce sonriente, sentado junto a su hija que, por aquellas fechas, tenía alrededor 14 años, compartiendo una bebida al Sol del atardecer.

"Se ha dicho que esta es la última foto que alguien le tomó a mi papá, fue un momento precioso para mí, pues me recuerda qué tan importante es estar con la familia y ser positivo, anhelo el día en que volvamos a cantar juntos", escribió Valdés Julián.

Cinco años más tarde, a sus 19 años, Rosalía debutó como cantante con el álbum "La nueva expresión del amor" (1978), después lanzó dos discos más, "Rosalía Valdés" (1980) y Corre (1982).

Aunque se alejó con los años de la música, nunca lo hizo de su propósito de salvaguardar el legado de que padre y, en 2003, publicó el libro "La historia inédita de 'Tin Tan'".

En años recientes dijo, en entrevista con Javier Poza, que preparaba una película sobre la vida de don Germán y, aunque no tenía aún contemplado qué actor podría interpretarlo, ya había tenido un acercamiento a Salma Hayek, quien deseaba que diera vida a su madre, doña Rosalía.