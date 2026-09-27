Lucasfilm prepara trilogía sobre la familia Skywalker en Star Wars

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Lucasfilm ya estaría preparando la próxima trilogía, relacionada a la historia de "Star Wars", la que, tentativamente, estaría a cargo del cineasta Jon Watts: la trama se centraría en las generaciones que conforman a los Skywalker.

Lucasfilm prepara nueva saga centrada en la familia Skywalker

El trascendido fue dado a conocer por "Knight Edge Media" y, al poco tiempo, comenzó a ser replicado por otros medios especializados en cine y es que, aun cuando "Star Wars: Starfighter", que es la próxima cinta que estrenará la productora, sigue en proceso de postproducción, hay una nueva saga que estaría confeccionando.

Se trataría de una trilogía, pensada en el árbol genealógico de Luke Skywalker y, por lo que se ha difundido, el guionista Simon Kinberg estaría trabajando en la historia desde 2024.

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Jon Watts dirigiría la nueva trilogía de Star Wars

Ahora, Jon Watts estaría sumándose al proyecto; aparentemente él se encargaría de dirigir las tres películas; mantenemos los adverbios de duda y posibilidad, debido a que Lucasfilm ha evitado contestar a las especulaciones por lo que, hasta el momento, no hay nada cien por ciento confirmado.

Watts se encargó de dirigir "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Far from home" (2019) & "Spider-Man: No way home" (2021); cabe aclarar que "Spider Man: Brand new day", estrenada este 2026, estuvo a cargo de Destin Daniel Cretton.

No sería la primera vez que Watts colabora con Lucasfilm, en 2024, co-creó, junto a Christopher Ford, la serie "Skeleton crew", del 2024, que también pertenece al mundo de Star Wars.