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Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre en México

El evento durará cinco días e incluye el día inhábil del 20 de noviembre para facilitar compras.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 07:09 p.m.
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Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El Buen Fin 2026 ya tiene fecha y este año llega con un cambio que puede interesar a quienes esperan las promociones para adelantar las compras navideñas, buscar regalos o finalmente comprar ese producto que llevaba meses fuera del presupuesto.

      Esta edición se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del programa.

      Buen Fin 2026 fechas y duración

      La principal novedad de este evento es que las promociones tendrán una duración de cinco días, a diferencia de otras ediciones. El periodo también contempla el día inhábil relacionado con la conmemoración del 20 de noviembre.

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      Para muchos consumidores, esto representa una ventana más amplia para comparar precios, buscar promociones y realizar compras antes de la temporada navideña.

      Requisitos para comercios participantes

      Los negocios que quieran participar oficialmente en el Buen Fin de este año tendrán un periodo definido para realizar su inscripción.

      El registro será gratuito y estará disponible del 8 de septiembre al 12 de noviembre, a través del sitio oficial del programa.

      Sin embargo, no basta con querer ofrecer promociones para aparecer como establecimiento participante. Los comercios deben cumplir previamente con una serie de requisitos fiscales y operativos.

      Entre las condiciones para incorporarse oficialmente al programa está contar con un RFC registrado ante el SAT, además de tener activo el Buzón Tributario.

      También se requiere presentar una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales.

      A esto se suma un requisito relacionado con los pagos: el establecimiento debe contar con al menos una terminal para realizar pagos electrónicos.

      Estos elementos permiten distinguir entre un negocio que simplemente anuncia descuentos durante esas fechas y uno que está incorporado oficialmente al programa.

      Si una tienda asegura que forma parte del Buen Fin 2026, existe una manera de comprobarlo.

      Los establecimientos participantes deberán incluir un código QR en su publicidad. Al escanearlo, los consumidores podrán consultar si el negocio está registrado oficialmente en el programa.

      Si la tienda sí forma parte del Buen Fin, el código dirigirá a una página relacionada con la edición 2026. Ahí podrán aparecer datos como el nombre del comercio, su descripción y domicilio.

      Pero si el establecimiento no está incorporado oficialmente, la consulta indicará que no participa en el programa.

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