Salida tumultuosa de aficionados en Ángel de la Independencia tras partido

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"¡No empujen, no empujen!", "¡Ya avancen!", "¡Cuidado con las banquetas y con las jardineras!", fueron algunos de los gritos que exclamaron aficionados que salieron del Ángel de la Independencia, a través de la calle Río Tiber, tras finalizar el partido de México contra Ecuador la noche del martes 20 de junio.

Fue alrededor de las 10:30 horas de la noche cuando en esa zona del Ángel de la Independencia se registraron dos hechos: la salida de quienes se dieron cita para ver el encuentro desde temprano y la llegada de otros aficionados que querían celebrar la victoria. Eso provocó los tumultos de gente, los gritos, los empujones y llantos de niños y niñas que se asustaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los aficionados que llegaban, los que salían les pidieron esperar a que hubiera más espacio y comenzaron insultos que se combinaron con los sonidos de trompetas, cornetas y cánticos celebrando la victoria de México, con la música de fondo de un grupo de mariachi que cantó al pie del Ángel de la Independencia.A la altura de la calle Río Volga, los asistentes comenzaron a ser empujados por los aficionados que llegaron, mientras comerciantes y otros aficionados que se orillaron hacia la banqueta formaron una especie de cadena humana para hacer contrapeso a la marea de gente. Sin lograrlo.En esa misma calle, elementos de la policía capitalina colocaron vallas para desviar el paso de la gente sobre la calle e indicaron que todo paso sería por la banqueta, ante el reclamo de los aficionados que exigían que se retiraran las estructuras metálicas."¿No estás viendo que está el relajo?", "¡Hay niños!", "¡ya quítalos!", reclamaron a los oficiales y fue ahí que dieron paso solo a una familia que iba con un niño, el cual comenzó a llorar y a gritar que lo estaban empujando.Y metros más adelante, antes de llegar a la calle Río Lerma, aficionados encontraron paso al brincar las jardineras y dar vuelta a la izquierda, del lado donde se ubica el restaurante "El Mexicano".Una vez con menos flujo de gente, se escucharon comentarios como "¡Perdóname, yo no te quería empujar pero la gente me llevaba! ¡No fue intencional!", seguido de un choque de puños entre asistentes con playeras de México, quienes después siguieron su camino por Río Lerma, ya sin empujones ni jaloneos.