Marchas 8M en México exigen justicia y fin a violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En el marco del

, este 8 de marzo miles de mujeres saldrán a las calles en distintas ciudades de la República Mexicana para participar en

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

. Las manifestaciones tienen como objetivo exigir un alto a la, mayor seguridad,para las víctimas y la localización con vida de cientos de mujeres desaparecidas., organizaciones y ciudadanas se congregarán en plazas y avenidas principales de diversos estados para visibilizar la problemática de losy demandarpor parte de las autoridades para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.-----de mujeres exhortaron a la ciudadanía a sumarse a la marcha de este domingo para visibilizar y reclamar a las autoridades por lasde personas del sexo femenino registradas durante el transcurso de este año y por las, para que "están no queden olvidadas".Bajo el lema "", las activistas de genero invitaron a madres, hermanas y familiares que sufren la secuela de la violencia, con losde sus seres queridos, sin que hayapara ellas.La convocatoria emitida porcomo apoyando a Mujeres, Amapá del Norte, Bisibles, Ruido Femenino y Pitaya Arrida Red de Mujeres", entre otro, es enfoque fuera del, por la avenida Álvaro Obregón, enpara marchar rumbo a Palacio de Gobierno.En el feminicidio más reciente, de la activista de búsqueda,"N", de 38j años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en un departamento del fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en la ciudad de, las autoridades judiciales lograron capturar al presunto homicida,"N", de 24 años.