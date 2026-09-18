Maru Campos pide reunión con CSP

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CHIHUAHUA, Chih.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván envió un oficio con tres peticiones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien estará el próximo sábado en Ciudad Juárez para rendir su informe de gobierno como lo ha hecho en otras entidades del país.

Las tres peticiones que presentó son las siguientes:

"Primera. Le pido que me permita recibirla personalmente a su llegada, como ha ocurrido en otras entidades. Sería para mí un honor darle la bienvenida en persona y decirle, de viva voz, que esta administración está en la mejor disposición de trabajar de la mano con la suya.

"Segunda. Le pido que nos acompañe a una sesión de la mesa estatal de seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez. Ahí podrá conocer de primera mano la infraestructura de inteligencia y videovigilancia que hemos construido, y los resultados que ha permitido alcanzar. También los mecanismos de coordinación que sostenemos con las Fuerzas Armadas y con las instituciones federales.

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"Tercera. Le pido que sostengamos una breve reunión de trabajo sobre dos asuntos de la más alta prioridad para Chihuahua. Su solución depende, en buena medida, de la coordinación entre ambos órdenes de gobierno: el primero es el agua, cómo están nuestras presas, cómo van las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944 y qué certidumbre podemos darles a nuestros agricultores para los próximos ciclos. Es un tema delicado. Por eso pienso que se atiende mejor si lo hablamos de frente y compartimos la información entre ambas administraciones".