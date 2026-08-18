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Ordenan deportación de Jorge Cortés por agresión a recepcionista

Una corte de San Diego dispuso su regreso a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa

Por El Universal

Agosto 18, 2026 09:38 a.m.
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Ordenan deportación de Jorge Cortés por agresión a recepcionista
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      Edgar Adaya, abogado de la recepcionista del hotel Park Life Paradox, confirmó que una corte en San Diego, California, ordenó la deportación de Jorge Octavio Cortés Jiménez a territorio mexicano.

      En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Adaya señaló que, en cuanto el agresor sea entregado al Instituto Nacional de Migración, las autoridades mexicanas notificarán la orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio en grado de tentativa y harán ejecución de la misma.

      Afirmó que no hay ninguna posibilidad de que se mantenga en Estados Unidos. Insistió en que, de acuerdo con la información publicada, será entregado en las próximas horas.

      Detalló que, una vez ejecutada la orden, el agresor será llevado a una audiencia inicial en la colonia Doctores en la Ciudad de México.

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      El pasado 29 de junio de 2026, una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, fue víctima de una agresión física y verbal por parte de un huésped.

      Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del inmueble donde, de acuerdo con la versión de la víctima y de su representación legal, el conflicto habría comenzado por un asunto relacionado con la entrega de un paquete y un mensaje de WhatsApp que, según se informó, el huésped consideró que no había sido atendido con la rapidez.

      La situación escaló hasta convertirse en una agresión, durante la cual la trabajadora fue insultada, derribada y golpeada.

      El caso derivó en una investigación por parte de las autoridades capitalinas y en cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y protección al personal dentro del establecimiento, esto luego de que durante los hechos, el personal de seguridad solo observó sin intervenir mientras la recepcionista pedía ayuda.

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