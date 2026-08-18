Sheinbaum: quitar una visa no prueba la comisión de un delito

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la cancelación de una visa estadounidense no define a un mexicano o mexicana y sostuvo que, si existe algún delito que perseguir contra una persona, deben presentarse las pruebas y utilizarse los mecanismos legales correspondientes.

Lo anterior, luego de que se conociera la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien difundió una carta en la que confirmó la decisión del gobierno de Estados Unidos.

"La visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular", señaló Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta rechazó que el gobierno mexicano tenga que solicitar explicaciones a Estados Unidos cada vez que se cancela una visa, al considerar que se trata de una decisión soberana de ese país sobre el ingreso de una persona a su territorio.

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"La visa es una relación de gobierno de Estados Unidos con una persona, no tenemos por qué sentarnos a ver quién, a quién le van a quitar la visa y por qué", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que una eventual acusación por la comisión de un delito debe sustentarse en pruebas y no únicamente en la cancelación de un documento migratorio.

"Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, hay que mostrar el delito. No tiene por qué haber un tema de una visa, tiene que haber pruebas. Siempre tiene que haber pruebas", insistió.

La presidenta recordó que México ha solicitado en diversas ocasiones a Estados Unidos la detención o extradición de personas, incluidos ciudadanos con doble nacionalidad, y que en esos casos las autoridades estadounidenses han requerido pruebas para iniciar los procedimientos correspondientes.

"Son decenas de casos que pedimos extradición y el gobierno de Estados Unidos nos pide pruebas. ¿Y qué hacemos nosotros? Darles las pruebas suficientes que coincidan con nuestro sistema penal acusatorio y se procede. Pero si no hay pruebas, pues no se puede proceder", explicó.

Por ello, señaló que la administración federal mantendrá su postura de que cualquier señalamiento contra un ciudadano debe sustentarse en elementos que permitan acreditar la existencia de un delito.

"Porque si no, es un asunto de injerencia. Entonces, eso lo hemos manifestado desde que llegamos y lo seguimos defendiendo", indicó.

Sheinbaum agregó que las instituciones mexicanas son las que determinan los procedimientos que corresponden dentro del territorio nacional y no autoridades de otros países, salvo cuando existan elementos suficientes que permitan acreditar un delito o un asunto administrativo.

"En México deciden las instituciones mexicanas, no decide el Departamento de Justicia, a menos que haya suficientes pruebas para validar un delito o un tema administrativo o algún otro tema", expresó.

Ante la pregunta de por qué la cancelación de una visa de una persona políticamente expuesta puede ser considerada un asunto relacionado con la defensa de la soberanía, Sheinbaum consideró que la atención pública al caso responde precisamente a la relevancia política de López Beltrán.

"¿Por qué lo hacen sin explicación alguna? Entonces, pues es un asunto político", sostuvo.

La mandataria señaló que, de acuerdo con la propia información difundida en Estados Unidos, existen casos de cancelación de visas que no son hechos públicos, por lo que cuestionó que en este caso se haya dado a conocer la decisión.

"¿Quiénes son ellos? El Departamento de Estado, o la Embajada o alguna otra institución hacen público que se han revocado no sé cuántas visas a no sé cuántas personas y lo manejan de esa forma. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lo filtran? ¿Para qué lo informan y sin dar argumentos?", cuestionó.

Sheinbaum subrayó que López Beltrán decidió personalmente hacer pública la cancelación de su visa mediante una carta, por lo que consideró que corresponde a una decisión personal del hijo del expresidente.

"Si alguien le revoca una visa tiene el derecho de decirlo o no decirlo; en este caso, él tomó la decisión, Andrés Manuel López Beltrán, de escribir una carta. Es una decisión personal que tomó él", señaló.

Sin dar nombres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hay personas que son investigadas en México, pero que no se les ha revocado la visa de Estados Unidos.

"Lo voy a decir: hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa a esas personas", dijo en conferencia de prensa.

"¿Quiénes?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Bueno, a ver denme ustedes un ejemplo. Algunos de andan pidiendo su desafuero y al revés".

"Entonces, ¿es político no es político? Si hubiera investigaciones aquí de una persona tiene que revocarle la visa Estados Unidos? pues no necesariamente, verdad. Lo mismo es igual si le revocan una visa una persona ¿por qué tenemos, o porque tiene la Fiscalía que abrir una investigación de alguien? En todo caso que caso que den pruebas y una investigación penal", dijo.