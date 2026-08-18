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México denuncia muertes de migrantes por ICE

Sheinbaum informó que la SRE ha presentado denuncias ante fiscalías estadounidenses y brinda apoyo a las familias de las víctimas

Por El Universal

Agosto 18, 2026 09:53 a.m.
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México denuncia muertes de migrantes por ICE
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha interpuesto denuncias en las fiscalías de EU en todos los casos de migrantes mexicanos que han muerto a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y advirtió que si hay un mal comportamiento por parte de algún cónsul será revisado por la cancillería.

      En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que además de que se han interpuesto estas denuncias, se han apoyado a las familias de los connacionales.

      "El propio secretario de Relaciones Exteriores ha tomado el tema en sus manos y se ha puesto una denuncia en las fiscalías de los Estados Unidos de todos los hermanos migrantes que han perdido la vida. Viene la próxima semana a informarlo Roberto (Velasco Álvarez, titular de la SRE).

      "Pero sí es importante que se sepa que en todos los casos no solamente hemos apoyado a los familiares, sino que además hemos tomado los casos y se han puesto las denuncias de manera directa", indicó.

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      En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que si hay un mal comportamiento por parte de algún cónsul se revisará de manera directa por parte de la SRE.

      "Si hay algún mal comportamiento de algún cónsul con todo gusto recibimos la información y que se atienda de manera directa por parte de la Cancillería", agregó.

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