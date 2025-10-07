Matan a tiros a cura en Guerrero

Chilpancingo, Gro.- El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue encontrado muerto sobre la carretera federal México-Acapulco la tarde de este lunes; tenía dos días desaparecido.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 14:30 horas, en una brecha de tierra a unos metros de la carretera federal Acapulco-México, a la altura de la comunidad de Milpillas, municipio de Eduardo Neri, fue hallado el cadáver.

De manera extraoficial se informó que el cuerpo estaba dentro de una camioneta blanca y presentaba heridas de impacto de bala.

El crimen fue confirmado por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de un comunicado, en el que informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado contra Bertoldo “N”.

Bertoldo Pantaleón desapareció el sábado 4 de octubre en la comunidad Azcala, en el municipio de Cocula, según informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero en una ficha de localización.

Su desaparición fue anunciada la mañana del lunes por el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández. En un comunicado, el jerarca pidió a las autoridades que activaran el protocolo de búsqueda y localización de Bertoldo Pantaleón. Además, pidió -sin referirse a los captores- que fuera respetada la integridad de su persona.

Bertoldo Pantaleón tenía 58 años y era el párroco de la iglesia de San Cristóbal, en la comunidad de Mezcala, del municipio de Eduardo Neri. Estaba asignado desde hace casi ocho años a esa parroquia, perteneciente a la diócesis Chilpancingo-Chilapa. Fue ordenado sacerdote en 1994.

El asesinato del padre Bertoldo Pantaleón Estrada es el primero que ocurre en Guerrero desde 2018. Los más recientes ataques contra sacerdotes en Guerrero han ocurrido en municipios que conforman la diócesis Chilpancingo-Chilapa.

La Compañía de Jesús en México exigió que las autoridades de Guerrero esclarezcan el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada.

También destacaron la violencia que prevalece en distintas regiones del país, e hicieron votos para que se reduzca la inseguridad en México. “Elevamos nuestra voz y nuestra oración para que cese la violencia en nuestro país, y para que cada vida humana sea respetada y valorada como sagrada”, refirió la Compañía de Jesús.