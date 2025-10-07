logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Gana oro Dulce María en tae kwon do

Por Carmen Hernández

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Gana oro Dulce María en tae kwon do

RIOVERDE.- La taekwondista Dulce María Alvarado obtiene oro en el Abierto del Bajío que se realizó en Guanajuato, destacando en este evento tan importante. 

La joven Dulce María Alvarado Solís, acudió acompañada de su entrenador al evento que se llevó a cabo en León, Guanajuato, que se desarrolló los días 4 y 5  de octubre.

La deportista tras 3 peleas eliminando a competidores de Zacatecas, Guanajuato y Michoacán obtuvo la medalla de pro para el municipio de Rioverde. 

Dulce María a su corta edad se ha posicionado como medallista Panamericana, demostrando grandes facultades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La joven proviene de la Escuela de “Kim Taekwondo de México”, cuyo director es Juan Armando Acosta. 

La deportista se prepara todos los días para participar dentro de los diez primeros lugares del ranking nacional para el grand slam que se efectuará a principios del mes de diciembre en el estado de Nayarit.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alta incidencia de adolescentes con depresión
Alta incidencia de adolescentes con depresión

Alta incidencia de adolescentes con depresión

SLP

Redacción

Lucran personas con las mascotas
Lucran personas con las mascotas

Lucran personas con las mascotas

SLP

Carmen Hernández

Grupo Danzul está de fiesta
Grupo Danzul está de fiesta

Grupo Danzul está de fiesta

SLP

Jesús Vázquez

Cumple XVI años de fundación

Conductora ebria provoca accidente
Conductora ebria provoca accidente

Conductora ebria provoca accidente

SLP

Redacción