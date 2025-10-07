Gana oro Dulce María en tae kwon do

RIOVERDE.- La taekwondista Dulce María Alvarado obtiene oro en el Abierto del Bajío que se realizó en Guanajuato, destacando en este evento tan importante.

La joven Dulce María Alvarado Solís, acudió acompañada de su entrenador al evento que se llevó a cabo en León, Guanajuato, que se desarrolló los días 4 y 5 de octubre.

La deportista tras 3 peleas eliminando a competidores de Zacatecas, Guanajuato y Michoacán obtuvo la medalla de pro para el municipio de Rioverde.

Dulce María a su corta edad se ha posicionado como medallista Panamericana, demostrando grandes facultades.

La joven proviene de la Escuela de “Kim Taekwondo de México”, cuyo director es Juan Armando Acosta.

La deportista se prepara todos los días para participar dentro de los diez primeros lugares del ranking nacional para el grand slam que se efectuará a principios del mes de diciembre en el estado de Nayarit.