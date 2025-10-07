Ejecutan en Veracruz a excandidata del PT

Xalapa, Ver.- La excandidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Yanga (zona montañosa central de Veracruz), Jessica Flor Luna Aguilera, fue asesinada a tiros la tarde de este lunes.

El crimen ocurrió en la comunidad de Potrero Nuevo del municipio de Atoyac, una zona cercana a la región donde fue candidata en las elecciones municipales del pasado primero de junio.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima viajaba en su vehículo cuando fue interceptada por hombres armados, quienes le dispararon y huyeron.

El hecho provocó conmoción entre los habitantes de Potrero Nuevo, comunidad donde se registró una intensa movilización policial.

Agentes de distintas corporaciones desplegaron un operativo en caminos y carreteras que comunican al municipio de Atoyac con las regiones Yanga y Paso del Macho, sin que pudieran ser ubicados y detenidos los responsables.