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La 69 Legislatura de Chiapas entregará de manera póstuma la medalla "Manuel Velasco Súarez" a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en reconocimiento a su aportación en la lucha democrática del país.

Legislatura de Chiapas reconoce trayectoria democrática

La presea la recibirá un familiar del político michoacano el próximo 2 de diciembre durante una sesión solemne en el Congreso Estatal, y será entregada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El poder Legislativo informó que con esa distinción se reconocerá la trayectoria de Cárdenas Solórzano, su defensa de los valores democráticos y los derechos políticos ciudadanos.

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Contribuciones y legado político de Cuauhtémoc Cárdenas

Destacó también su contribución desde los movimientos sociales y la actividad partidista por la apertura política del país, su labor por "la justicia y su participación pacífica en la vida pública".

Cuauhtémoc Cárdenas es un referente contemporáneo del cambio político en México, a partir de 1987 cuando rompió con el PRI e impulsó la creación del Frente Democrático Nacional, y la posterior fundación del Partido de la Revolución Democrática.

El político, fallecido el pasado 28 de octubre, fue hijo del expresidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río. En la década de 1980 fue gobernador de Michoacán; jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, dirigente nacional del PRD, y candidato a la presidencia de la República.

En el retiro político, el ingeniero Cárdenas mantuvo una actitud crítica y propositiva en la búsqueda de equilibrios y contrapesos.