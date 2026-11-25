Desde la FGE lanzan "puya" contra Enrique Galindo
La publicación crítica apareció brevemente en la cuenta oficial de la Fiscalía y fue eliminada minutos después, según confirmó el edil.
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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presunta utilización de recursos de la institución para difundir una publicación crítica en su contra, la cual apareció brevemente en la cuenta oficial de Facebook de la dependencia y posteriormente fue replicada en otra página de la plataforma.
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El edil confirmó que acudirá este miércoles a presentar la denuncia, al considerar que existen posibles conductas delictivas detrás de la publicación. Señaló que verificó el contenido y constató que era auténtico, pese a que fue eliminado minutos después de aparecer en la cuenta institucional de la Fiscalía.
Galindo Ceballos sostuvo que el problema no es la crítica hacia su administración, sino que presuntamente se hayan utilizado recursos de una institución pública para promover una campaña en su contra.
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Cuestionó que la propia Fiscalía tenga que investigarse a sí misma para esclarecer cómo llegó el mensaje a sus redes sociales y quién fue responsable de su difusión.
"Soy víctima de una guerra sucia, a veces política, y esa se aguanta. La crítica política está perfecta, enriquece la democracia, pero la crítica perversa y dirigida desde la Fiscalía, eso me parece que es altamente reprochable", expresó el alcalde.
Añadió que ya identificó varias posibles configuraciones delictivas que incluirá en la denuncia.
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