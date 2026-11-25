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Para comparar las tarjetas de crédito con cashback, el porcentaje anunciado es solo el punto de partida. Dos opciones pueden devolver cantidades distintas por sus categorías participantes, topes mensuales y formas de acreditación.

Si estás evaluando una tarjeta de crédito con cashback, reúne los gastos de dos o tres meses habituales. Clasificarlos por tipo de compra te permitirá aplicar las condiciones de cada opción a una misma base y obtener resultados comparables.

Prepara tu perfil de gasto

Suma por separado lo que destinas a despensa, combustible, restaurantes, servicios y otras compras. Calcula un promedio mensual y aparta los gastos excepcionales. Una compra grande puede hacer que una categoría parezca más importante de lo que es en tu rutina.

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Anota también los establecimientos donde compras. Un beneficio para los supermercados participantes tendrá poco peso si haces la despensa en otros lugares. Esta distinción evita calcular devoluciones sobre operaciones que no cumplirían las condiciones.

Al evaluar el cashback para uso diario, considera únicamente el dinero que ya tenías previsto gastar. Aumentar compras para alcanzar un porcentaje o un tope puede eliminar cualquier ventaja de la recompensa.

Tabla comparativa por perfil

Las siguientes opciones son hipotéticas y sirven para mostrar qué datos conviene poner frente a frente. No representan productos del mercado.

Entre los criterios de comparación, la forma de acreditación merece tanta atención como el porcentaje. Un saldo restringido a ciertos comercios puede ser útil si compras allí con frecuencia; si no, su valor práctico será menor que el importe mostrado.

Antes de completar una tabla con productos reales, verifica los montos mínimos, las exclusiones, la vigencia y el momento en que se acredita cada beneficio. Estas condiciones determinan qué operaciones entran en el cálculo.

Fuente: Shutterstock

Simulación de devolución mensual

Supongamos un gasto mensual de $6,000: $3,000 en despensa, $1,200 en combustible, $1,000 en restaurantes y $800 en otras compras. Para este ejemplo, todas las operaciones cumplen las condiciones de las categorías indicadas.

La opción A devolvería el 2 % de $6,000, es decir, $120. Sin embargo, su tope limitaría el resultado a $100. La opción B devolvería el 3 % de $4,200 en despensa y combustible: $126 en saldo sujeto a sus reglas de uso. La opción C devolvería el 4 % de los $1,000 gastados en restaurantes: $40.

Para observar el efecto de la anualidad, divide su importe entre doce meses y réstalo de la devolución mensual estimada:

La diferencia entre A y B es de apenas $1, pese a que B anuncia un porcentaje mayor. Además, los $51 de B son un valor potencial: solo resultan aprovechables si puedes utilizar el saldo recibido. La simulación no incluye impuestos, intereses ni otros cargos.

Costos que pueden cambiar el resultado

La anualidad no es el único costo a revisar. Consulta también las comisiones, la tasa de interés y el Costo Anual Total (CAT). Los comparadores oficiales permiten contrastar características y costos de productos equivalentes antes de contratar.

Si acostumbras mantener un saldo pendiente, los intereses pueden superar la recompensa estimada. Por eso, calcula el resultado teniendo en cuenta tu forma habitual de pagar, sin tratar cada devolución como una ganancia separada del costo del crédito.

Cuando una anualidad está bonificada por tiempo limitado, realiza la cuenta para dos periodos: el promocional y el que tendrá el cargo ordinario. Esa diferencia puede alterar el orden de las opciones después del primer año.

Preguntas frecuentes

¿Cómo comparo un tope mensual con uno anual?

Aplica cada límite a tus gastos del periodo correspondiente. Si tus compras cambian de un mes a otro, dividir el tope anual entre doce no mostrará necesariamente cuánto recibirías: podrías agotarlo antes de terminar el año.

¿Qué sucede con el beneficio si devuelvo una compra?

Depende de las reglas del programa. Revisa si una devolución, cancelación o contracargo elimina la recompensa asociada a esa operación.

¿Puedo sumar cashback con puntos u otra promoción?

No lo des por hecho. Algunas ofertas permiten acumular beneficios y otras establecen exclusiones. Consulta los términos de ambas antes de incluir esa combinación en tu cálculo.

Fuente: Unsplash

Decide con el resultado completo

Al comparar las tarjetas de crédito, observa cuánto devolvería cada opción después de aplicar categorías, topes y costos. Comprueba también si la recompensa llega en una forma que realmente podrías utilizar.

Ese resultado te ayudará a elegir según tus compras habituales y tu manera de pagar, sin depender únicamente del porcentaje más llamativo.