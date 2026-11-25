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al tenía entre sus responsabilidades combatir precisamente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas.

El Gobierno de Chihuahua rechazó los señalamientos.

José Luis Martínez, vocero de la Administración estatal, aseguró al periódico estadounidense que no existen registros de la participación de Zuany Portillo en la campaña electoral de Campos Galván ni de aportaciones económicas realizadas por el entonces mando policial.

"Martínez también negó que la campaña hubiera recibido fondos de organizaciones criminales y dijo que el Gobierno de Chihuahua rechazaba cualquier acusación que buscara establecer una conexión entre Zuany y la campaña de Campos", precisó el Times.

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El exfiscal también es señalado por presuntamente haber establecido vínculos con redes dedicadas al tráfico de migrantes y por haber comercializado con el Cártel de Sinaloa cargamentos de drogas que previamente habían sido incautados por las autoridades estatales.

"Tanto los funcionarios como el informe también acusan a Zuany de incautar fentanilo y cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos sin orden de cateo, y de venderlos al Cártel de Sinaloa", agregó el periódico.

Los señalamientos sobre los presuntos nexos criminales de Zuany Portillo, sin embargo, anteceden al escándalo por la participación de la CIA en Chihuahua.

El periodista Álvaro Delgado Gómez documentó en SinEmbargo, el pasado 15 de mayo, que Estados Unidos había retirado la visa al funcionario después de que aparecieran mensajes en la entidad en los que se le acusaba de brindar protección a una organización delictiva.

A estos señalamientos se sumaron las acusaciones contenidas en una carta póstuma del comandante Carlos Aarón Beltrán Pérez, asesinado en mayo de 2024 en Ciudad Cuauhtémoc, en la que señaló a Zuany Portillo y a otros mandos policiales por presuntos actos de corrupción, omisiones y posibles complicidades con La Línea, organización criminal con presencia en Chihuahua.

El hombre que dejó entrar a la CIA

Guillermo Arturo Zuany Portillo fue uno de los funcionarios del Gobierno de Maru Campos cuya relación con las agencias estadounidenses quedó expuesta tras el accidente automovilístico del 19 de abril pasado en la Sierra Tarahumara, en el que murieron dos agentes de la CIA, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, así como dos funcionarios de seguridad de Chihuahua: el entonces titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes.

Los dos agentes estadounidenses, como documentó SinEmbargo el pasado 20 de octubre, contaban con una amplia trayectoria militar y habían participado en misiones en Afganistán. Richard Leiter Johnston III perteneció a las Fuerzas Especiales del ejército de Estados Unidos, conocidas como Boinas Verdes, y participó en operaciones antiterroristas en Afganistán y Filipinas, mientras que John Dudley Black sirvió en el Cuerpo de Marines y fue ayudante de campo del general al mando de la Primera División de Marines en Afganistán.

Sus perfiles contrastaban con la versión inicial de la Fiscalía General de Chihuahua, entonces encabezada por César Jáuregui Moreno, que los presentó como instructores de manejo de drones. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que los estadounidenses tenían presencia en Chihuahua desde al menos octubre de 2025 y que participaron armados en operaciones que no habían sido autorizadas por el Gobierno de México.

La muerte de los agentes estadounidenses exhibió en ese sentido la operación ilegal de agentes estadounidenses en suelo mexicano.

El pasado 13 de mayo, Zuany Portillo renunció a la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, luego de que la propia investigación interna del Gobierno de Chihuahua documentara la presencia de agentes extranjeros en las instalaciones de la corporación antes del operativo antinarcóticos de abril.

La investigación estatal, encabezada por la Fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, había encontrado indicios de que otros funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, además del fallecido titular de la AEI, pudieron haber intervenido o tenido conocimiento de las operaciones en las que participaron los estadounidenses.

Zuany Portillo ya había comparecido el 8 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las investigaciones federales para esclarecer las circunstancias en las que se permitió la incursión de la CIA en territorio mexicano.

La Gobernadora de Chihuahua ha sostenido públicamente que desconocía la presencia de elementos de la CIA en operaciones de seguridad en su entidad. No obstante, investigaciones periodísticas difundidas desde abril han cuestionado esa versión.

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México amplió las investigaciones contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, el exfiscal del Gobierno de María Eugenia Campos Galván, que facilitó las operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua y que ahora se encuentra bajo protección en Estados Unidos (EU), donde se refugió luego de que las autoridades mexicanas giraran una orden de aprehensión en su contra, reveló este miércoles The New York Times (TNYT).

"El Gobierno mexicano lo investiga por sospechas de delitos adicionales, entre ellos narcotráfico, tráfico de migrantes y desvío de fondos del negocio de la droga a una campaña política", sostiene este miércoles TNYT en un reportaje de Steve Fisher que cita a funcionarios mexicanos y un reporte del Gabinete de Seguridad.

El reporte refiere que el financiamiento con recursos de organizaciones criminales para una campaña electoral se remonta a 2021 y se refiere a la que llevó a la panista Maru Campos a la gubernatura de Chihuahua.

"Funcionarios de México y el informe también aseguran que, previo a las elecciones estatales de 2021, Zuany se valió de su fuerza policial para proteger a los cárteles locales de la droga al tiempo que acumulaba fondos de procedencia ilícita de ellos en beneficio de Maru Campos, por entonces candidata a la gubernatura de Chihuahua, estado que ahora gobierna. Cuando Campos ganó, nombró a Zuany Fiscal a cargo de operativos estratégicos en el estado, un papel que incluía combatir a narcotraficantes y contrabandistas de personas", afirma Fisher.

En Chihuahua, Zuany Portillo tuvo una carrera meteórica como agente, coordinador de la Policía Antisecuestro, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y como Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, y aunque no tuvo cargos partidistas ni postulaciones a puestos de elección popular documentadas, siempre tuvo el favor de dos jefes políticos del Partido Acción Nacional (PAN), quienes impulsaron su crecimiento: María Eugenia Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua, y el exfiscal General del estado, César Jáuregui Moreno, actualmente preso y acusado de Traición a la Patria por introducir agentes de la CIA a territorio mexicano.

Zuany Portillo, quien ya era buscado por las autoridades mexicanas, contradijo la versión que desde abril ha sostenido la Gobernadora Maru Campos de que desconocía la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

En un reportaje publicado el pasado 10 de noviembre por The New York Times, titulado "El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México", los periodistas Steve Fisher y Jack Nicas revelaron que el exfiscal, a través de mensajes de texto enviados al diario, aseguró que la mandataria panista sí estaba al tanto de la presencia de la agencia estadounidense en la entidad.

Zuany también defendió su actuación como funcionario público: "Como siempre, me he desempeñado de forma ética y profesional", destacó. Campos Galván rechazó los señalamientos del exintegrante de su Gobierno y lo instó a declarar ante un Juez.

Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a su cargo en mayo pasado tras quedar exhibida su colaboración con la CIA. Desde entonces huyó a Estados Unidos. Para ese momento, las autoridades mexicanas ya habían girado una orden de aprehensión en su contra. EU le había quitado su visa por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, misma que le fue restituida después de que aceptara colaborar con la CIA y facilitara la participación de sus agentes en operativos encubiertos en Chihuahua.

De acuerdo con el Times, el exfiscal se encuentra ahora bajo protección en el país cuyas agencias de seguridad habían investigado sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El Gobierno de México prepara una solicitud formal para que las autoridades estadounidenses lo detengan.

"La investigación del Times reveló que la CIA colaboró en secreto con Zuany a finales del año pasado para llevar a cabo operativos contra los cárteles en Chihuahua. Accedió a llevar oficiales de la CIA en operativos y se restituyó su visa a Estados Unidos después de haber sido revocada por presuntos vínculos con el narcotráfico", detalló el NYT.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó en días pasados las circunstancias en las que Zuany Portillo estableció una relación con las agencias de seguridad estadounidenses, pese a los señalamientos de corrupción y sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

"Es muy relevante cómo es que esta persona, vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada —lo puedo decir—, después se acerca a las agencias de Estados Unidos. Entonces sí vale mucho la pena conocer este caso, por la relación bilateral y de respeto a nuestra soberanía", declaró Sheinbaum el pasado 13 de noviembre.

Zuany y la campaña de Maru

El reportaje del New York Times se refiere a la relación que habría mantenido Zuany Portillo con organizaciones criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa y a la presunta utilización de recursos provenientes de estas agrupaciones para financiar la campaña electoral de Maru Campos en 2021.

Según el informe del Gabinete de Seguridad consultado por el periódico estadounidense, Zuany habría utilizado la estructura policial bajo su mando para brindar protección a organizaciones criminales a cambio de recursos económicos, algunos de los cuales habrían sido destinados a favorecer la candidatura de la entonces aspirante panista a la gubernatura.

Tras el triunfo electoral de Campos Galván, Guillermo Arturo Zuany continuó su ascenso dentro de las estructuras de seguridad de Chihuahua hasta convertirse en Fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, una posición desde la cual tenía entre sus responsabilidades combatir precisamente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas.

El Gobierno de Chihuahua rechazó los señalamientos.

José Luis Martínez, vocero de la Administración estatal, aseguró al periódico estadounidense que no existen registros de la participación de Zuany Portillo en la campaña electoral de Campos Galván ni de aportaciones económicas realizadas por el entonces mando policial.

"Martínez también negó que la campaña hubiera recibido fondos de organizaciones criminales y dijo que el Gobierno de Chihuahua rechazaba cualquier acusación que buscara establecer una conexión entre Zuany y la campaña de Campos", precisó el Times.

El exfiscal también es señalado por presuntamente haber establecido vínculos con redes dedicadas al tráfico de migrantes y por haber comercializado con el Cártel de Sinaloa cargamentos de drogas que previamente habían sido incautados por las autoridades estatales.

"Tanto los funcionarios como el informe también acusan a Zuany de incautar fentanilo y cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos sin orden de cateo, y de venderlos al Cártel de Sinaloa", agregó el periódico.

Los señalamientos sobre los presuntos nexos criminales de Zuany Portillo, sin embargo, anteceden al escándalo por la participación de la CIA en Chihuahua.

El periodista Álvaro Delgado Gómez documentó en SinEmbargo, el pasado 15 de mayo, que Estados Unidos había retirado la visa al funcionario después de que aparecieran mensajes en la entidad en los que se le acusaba de brindar protección a una organización delictiva.

A estos señalamientos se sumaron las acusaciones contenidas en una carta póstuma del comandante Carlos Aarón Beltrán Pérez, asesinado en mayo de 2024 en Ciudad Cuauhtémoc, en la que señaló a Zuany Portillo y a otros mandos policiales por presuntos actos de corrupción, omisiones y posibles complicidades con La Línea, organización criminal con presencia en Chihuahua.

El hombre que dejó entrar a la CIA

Guillermo Arturo Zuany Portillo fue uno de los funcionarios del Gobierno de Maru Campos cuya relación con las agencias estadounidenses quedó expuesta tras el accidente automovilístico del 19 de abril pasado en la Sierra Tarahumara, en el que murieron dos agentes de la CIA, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, así como dos funcionarios de seguridad de Chihuahua: el entonces titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes.

Los dos agentes estadounidenses, como documentó SinEmbargo el pasado 20 de octubre, contaban con una amplia trayectoria militar y habían participado en misiones en Afganistán. Richard Leiter Johnston III perteneció a las Fuerzas Especiales del ejército de Estados Unidos, conocidas como Boinas Verdes, y participó en operaciones antiterroristas en Afganistán y Filipinas, mientras que John Dudley Black sirvió en el Cuerpo de Marines y fue ayudante de campo del general al mando de la Primera División de Marines en Afganistán.

Sus perfiles contrastaban con la versión inicial de la Fiscalía General de Chihuahua, entonces encabezada por César Jáuregui Moreno, que los presentó como instructores de manejo de drones. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que los estadounidenses tenían presencia en Chihuahua desde al menos octubre de 2025 y que participaron armados en operaciones que no habían sido autorizadas por el Gobierno de México.

La muerte de los agentes estadounidenses exhibió en ese sentido la operación ilegal de agentes estadounidenses en suelo mexicano.

El pasado 13 de mayo, Zuany Portillo renunció a la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, luego de que la propia investigación interna del Gobierno de Chihuahua documentara la presencia de agentes extranjeros en las instalaciones de la corporación antes del operativo antinarcóticos de abril.

La investigación estatal, encabezada por la Fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, había encontrado indicios de que otros funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, además del fallecido titular de la AEI, pudieron haber intervenido o tenido conocimiento de las operaciones en las que participaron los estadounidenses.

Zuany Portillo ya había comparecido el 8 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las investigaciones federales para esclarecer las circunstancias en las que se permitió la incursión de la CIA en territorio mexicano.

La Gobernadora de Chihuahua ha sostenido públicamente que desconocía la presencia de elementos de la CIA en operaciones de seguridad en su entidad. No obstante, investigaciones periodísticas difundidas desde abril han cuestionado esa versión.