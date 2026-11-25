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El narcotraficante Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", debe ser extraditado a Estados Unidos porque existe un conflicto de interés si el Gobierno de la 4T, de Morena, lo juzga en México, por los presuntos vínculos del capo con el financiamiento de campañas en Sinaloa vía el gobernador con licencia, Rubén Rocha, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

Ricardo Anaya y el conflicto de interés en el caso

El legislador reconoció a las fuerzas federales por haber capturado a este capo del narcotráfico, "pero es indispensable que se le extradite a los Estados Unidos, porque estamos ante un problema de conflicto de interés".

"Recuerden ustedes que Jocelyn Hernández, que fue delegada del Bienestar de Morena, subrayo de Morena, en el Estado de Sinaloa, está grabada, recuperen esa grabación, donde ella dice que era justamente el Chapo Isidro y su facción quienes entregaban dinero a Rubén Rocha Moya, al narco gobernador de Sinaloa, también de Morena".

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Posibilidad de extradición y declaraciones oficiales

En entrevista dijo que es muy importante que ahora que este capo diga toda la verdad. "Y eso difícilmente va a poder ocurrir en México, justamente porque Morena está en medio de estas entregas de recursos, el narcogobernador de Sinaloa, que fue beneficiario de ese dinero es de Morena".

Argumentó que la única manera de que podamos conocer toda la verdad de cómo el Chapo Isidro y su facción dieron dinero presuntamente a la campaña del morenista Rubén Rocha Moya es extraditándolo a los Estados Unidos.

"Hay otros casos en los que yo coincido que pueden ser juzgados en México. Aquí no es solamente por el riesgo de fuga, es porque hay un clarísimo conflicto de interés en donde Morena está en el centro de las acusaciones y, por lo tanto, lo más conveniente para todos es que se le extradite y que diga toda la verdad, caiga quien caiga".

Anaya celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) haya dejado abierta la posibilidad de extraditar a Estados Unidos a "El Chapo Isidro". Vemos que hay apertura y estamos convencidos, es lo mejor.