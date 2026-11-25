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En sesión extraordinaria de Cabildo, ayer fue aprobada por mayoría la reasignación de recursos obtenidos a través de la subasta de predios municipales realizada en febrero de este año.

El cuerpo edilicio reasignó los recursos a tres nuevas obras en la capital, que tendrán una inversión conjunta de 151 millones 936 mil 347 pesos.

La decisión se tomó luego de que el Ayuntamiento propuso modificar el acuerdo de Cabildo para retirar el financiamiento previsto para el Paso Inferior Vehicular de El Saucito y sustituirlo por otros proyectos tras retrasos por parte de la Contraloría General del Estado (CGE).

Cronología y detalles de la subasta de predios municipales

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El esquema comenzó el 11 de febrero de 2026, cuando el Cabildo autorizó subastar 18 predios municipales; el 24 de febrero se emitió la convocatoria para la venta de 16 inmuebles y, el 17 de marzo, se adjudicaron 13. No obstante, el 18 de junio se suspendió la compra de cuatro propiedades, por lo que quedaron nueve ventas materializadas o garantizadas, que representan ingresos por 624 millones 346 mil 182 pesos.

La modificación plantea destinar 109 millones 522 mil 235.80 pesos a la ampliación del segundo cuerpo del Eje 140, en el tramo de la carretera 57 a la avenida Principal; 31 millones 561 mil 100 pesos a la construcción de un auditorio en el Centro Deportivo Integral La Garita, y 10 millones 853 mil 10.77 pesos al Skate Park en el fraccionamiento El Rosedal.

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El primer proyecto concentrará el 72.1 por ciento de la inversión, el segundo el 20.8 por ciento y el tercero el 7.1 por ciento.

Para financiar las tres obras, el Ayuntamiento prevé redirigir 144 millones 690 mil 15.35 pesos de remanentes de otros proyectos e incorporar una aportación municipal adicional de 7 millones 246 mil 331.22 pesos.

La propuesta también devolverá al dominio público siete predios, además de reformar los artículos 2, 4, 6 y 7 del acuerdo originalmente aprobado por los integrantes del Cabildo.