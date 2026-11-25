Localizan cuerpo de un hombre en camino a CSP
Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área para preservar la escena del hallazgo
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El cadáver de un hombre fue localizado este miércoles en el camino antiguo a Cerro de San Pedro.
El hallazgo fue reportado a las autoridades por la mañana de hoy, cuando se observó un cuerpo que se apreciaba semidesnudo en un lote baldío, a la altura del kilometro 6 de la mencionada vía.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal quienes aseguraron el área. Posteriormente llegaron los agentes de la PDI y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con las diligencias correspondientes.
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