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Durante años, el entrenamiento con pesas se asoció a fisicoculturistas y a gimnasios llenos de espejos. Hoy la investigación lo coloca en otro lugar: como una de las herramientas más eficaces para proteger la salud, a la altura de caminar, correr o andar en bicicleta. Y no hace falta pasar horas en el gimnasio para notar sus beneficios.

Lo que dice la evidencia

En 2022, un equipo de investigadores japoneses publicó en el British Journal of Sports Medicine un metaanálisis que reunió 16 estudios de cohorte con más de medio millón de participantes. Encontraron que las actividades de fortalecimiento muscular se asocian con un riesgo entre 10 % y 17 % menor de mortalidad por todas las causas, enfermedad cardiovascular, cáncer total, diabetes y cáncer de pulmón, con independencia del ejercicio aeróbico.

El dato más llamativo fue la dosis. La mayor reducción del riesgo, de entre 10 % y 20 %, apareció con unos 30 a 60 minutos de entrenamiento de fuerza a la semana. En el caso de la diabetes, el beneficio crecía con fuerza hasta los 60 minutos semanales. Cuando se combinaban fuerza y ejercicio aeróbico, la reducción del riesgo de muerte por cualquier causa llegaba al 40 %.

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Los propios autores advierten que se trata de estudios observacionales y que hacen falta más datos en poblaciones diversas. Aun así, el mensaje coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pide a las personas adultas trabajar la fuerza muscular al menos dos días por semana.

Por qué importa en San Luis Potosí

La pregunta no es abstracta en el estado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, el 77.6 % de las mujeres y el 70 % de los hombres potosinos de 20 años y más presentaban sobrepeso u obesidad. A nivel nacional, la ENSANUT Continua 2023 situó la obesidad en el 38.9 % de los adultos.

El músculo es uno de los principales tejidos que consumen glucosa en el organismo. Mantenerlo y fortalecerlo ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, a conservar la movilidad con la edad y a reducir el riesgo de caídas. Por eso el trabajo de fuerza se recomienda cada vez más dentro del abordaje de las enfermedades metabólicas, siempre bajo supervisión médica cuando ya existe un diagnóstico.

Programar, no solo levantar

Que la fuerza sea beneficiosa no significa que cualquier rutina sirva. La diferencia entre un entrenamiento eficaz y uno que se abandona, o que acaba en lesión, suele estar en cómo se organiza: qué ejercicios se eligen, con qué carga, cuántas repeticiones y cómo se progresa semana a semana.

"El error más común es copiar rutinas pensadas para otra persona y otro objetivo. Una persona de 55 años que quiere mejorar su salud metabólica no necesita entrenar como un culturista, sino una progresión adaptada a su punto de partida", explica Robert Usach, doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Barcelona y director de contenidos de ENFAF.

Esa necesidad ha convertido la programación del entrenamiento de fuerza en una especialidad propia dentro de las ciencias del deporte. Además de la investigación, ha dado lugar a formación de posgrado para profesionales, como el Máster en Programación de la Fuerza, Salud y Rendimiento, que la academia española imparte en línea con título expedido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Programas así se dirigen a entrenadores y profesionales que trabajan tanto con deportistas como con personas que buscan mejorar su salud.

Cómo empezar con sentido común

Para la población general, los especialistas coinciden en algunas pautas básicas:

*Empezar con dos sesiones por semana que trabajen los grandes grupos musculares: piernas, cadera, espalda, pecho y brazos.

*Priorizar la técnica sobre la carga y aumentar el peso de forma gradual.

*Usar el propio cuerpo, ligas elásticas o pesos ligeros si no se tiene acceso a un gimnasio.

*Combinar la fuerza con actividad aeróbica, como caminar a paso rápido o andar en bicicleta.

*Consultar al médico antes de empezar si se vive con diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica.

La evidencia no pide grandes sacrificios: entre media hora y una hora de fuerza a la semana ya se asocia con beneficios medibles. Es poco tiempo para una inversión que se nota con los años.