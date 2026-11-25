¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TAMUÍN.- Una mujer y un adulto mayor fueron privados de la vida a tiros en el interior de una vulcanizadora del ejido El Centinela, en el municipio de Tamuín.

El doble crimen sucedió alrededor de las 16:00 horas de este martes, en la vulcanizadora denominada El Guapo, que se ubica a la orilla de la carretera federal número 70, Valles-Tampico, cerca de la gasolinera del ejido mencionado.

Las víctimas fueron María Anabelia Martínez Montoya de 41 años de edad, y

Cristino Ramos Mancilla de 80 años. Fuentes oficiales informaron que las dos personas fueron víctimas de un ataque armado y que los responsables se dieron a la fuga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hubo varios reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, poco después, arribaron policías y militares, quienes acordonaron la zona e implementaron un operativo en el sector, aunque por el momento no hay detenidos.

Sería el segundo hecho violento ocurrido en ese ejido en menos de una semana, pues, como se informó en su momento, el sábado pasado un joven perdió la vida en circunstancias similares.