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El Foro Internacional Ambiental de la Federación de Partidos Verdes de las Américas (FPVA) fue utilizado para expresar públicamente el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la senadora Ruth González Silva, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí.

Durante la inauguración, Leonardo Álvarez Romo, secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, afirmó que uno de los propósitos del encuentro era "darle un espaldarazo" a la legisladora, a quien presentó como "la próxima gobernadora" del estado.

Lo anterior ocurrió pese a que, días antes, el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que este evento del partido no sería utilizado como marco para el predestape de su esposa "porque no lo necesitamos".

El respaldo político-electoral que se presentó coincidió con la entrega del Premio al Mérito Ambiental a González, al gobernador y a otros legisladores.

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La senadora fue reconocida por proponer la Ley General de Bienestar Animal y Gallardo, por sus logros ambientales. Todos los galardonados pertenecen al partido que organizó el encuentro, pese a que el foro reúne a representantes de 22 países.

La cercanía entre el foro y la estructura partidista también quedó expuesta por la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, quien agradeció a Gallardo "su invaluable apoyo para hacer posible este evento" y calificó a González Silva como una "referente".

El 13 de noviembre pasado, luego de que el diario Reforma indicara que el evento sería usado para el predestape de la legisladora, Ricardo Gallardo lo negó, aduciendo que el PVEM no requería ese tipo de espacios para impulsar cuadros políticos.

El de González Silva no fue el único destape del encuentro. El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann fue ubicado por el senador Manuel Velasco como posible presidente municipal de San Luis Potosí.

"Va a ser el futuro presidente municipal, si así lo deciden las ciudadanas y los ciudadanos de San Luis Potosí", afirmó el senador.