A un año de explosión de La Concordia, familiares regresan a recordar

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- A un año de la volcadura de una pipa cargada con gas LP que provocó una explosión en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, familiares y amigos de las 32 personas que murieron regresaron este jueves a dicho lugar, para colocar flores, lonas y veladoras en su memoria.

Memorial en la curva de la avenida Ignacio Zaragoza mantiene viva la memoria

Desde muy temprano, distintas personas llegaron al área verde ubicada en la curva que conecta con la avenida Ignacio Zaragoza, donde desde hace un año mantienen un pequeño memorial para recordar a quienes perdieron la vida aquella tarde del 10 de septiembre de 2025.

Entre quienes acudieron al memorial también estuvo Janet, una joven estudiante que llegó con pétalos de flores para colocarlos frente a la fotografía del profesor Eduardo, maestro de la escuela número 53 Adolfo López Mateos, ubicada en Iztapalapa.

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La comunidad de Iztapalapa honra a las víctimas con actos simbólicos

Janet lo recordó como un docente alegre. Entre sus pláticas, dijo, alguna vez le prometió que lo recordaría. Este jueves cumplió aquella promesa.

"Yo era mucho de hablar con él. Una vez soñé que le iba a pasar algo y él me dijo que hiciera lo posible por hacerle algo, porque fue como una promesa, y estoy aquí, estoy haciéndosela", narró.

Con lágrimas, colocó los pétalos frente a su imagen y se despidió nuevamente de quien describió no solo como su maestro escolar, sino de vida.

Durante las primeras horas de este jueves, trabajadores de Parques y Jardines de la alcaldía Iztapalapa podaron la hierba del área, mientras las familias colocaban flores y veladoras en el memorial.

A unos metros, la actividad cotidiana continúa en el paradero de Los Reyes.

El tránsito, los vehículos y el movimiento de todos los días contrastan con el recuerdo de aquella tarde, cuando el fuego cubrió la zona, decenas de personas corrían porque se quemaron y gritaban pidiendo ayuda.