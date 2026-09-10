logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

A un año de explosión de La Concordia, familiares regresan a recordar

El memorial en la curva de la avenida Ignacio Zaragoza mantiene viva la memoria de las víctimas.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 04:21 p.m.
A
A un año de explosión de La Concordia, familiares regresan a recordar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- A un año de la volcadura de una pipa cargada con gas LP que provocó una explosión en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, familiares y amigos de las 32 personas que murieron regresaron este jueves a dicho lugar, para colocar flores, lonas y veladoras en su memoria.

      Memorial en la curva de la avenida Ignacio Zaragoza mantiene viva la memoria

      Desde muy temprano, distintas personas llegaron al área verde ubicada en la curva que conecta con la avenida Ignacio Zaragoza, donde desde hace un año mantienen un pequeño memorial para recordar a quienes perdieron la vida aquella tarde del 10 de septiembre de 2025.

      Entre quienes acudieron al memorial también estuvo Janet, una joven estudiante que llegó con pétalos de flores para colocarlos frente a la fotografía del profesor Eduardo, maestro de la escuela número 53 Adolfo López Mateos, ubicada en Iztapalapa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La comunidad de Iztapalapa honra a las víctimas con actos simbólicos

      Janet lo recordó como un docente alegre. Entre sus pláticas, dijo, alguna vez le prometió que lo recordaría. Este jueves cumplió aquella promesa.

      "Yo era mucho de hablar con él. Una vez soñé que le iba a pasar algo y él me dijo que hiciera lo posible por hacerle algo, porque fue como una promesa, y estoy aquí, estoy haciéndosela", narró.

      Con lágrimas, colocó los pétalos frente a su imagen y se despidió nuevamente de quien describió no solo como su maestro escolar, sino de vida.

      Durante las primeras horas de este jueves, trabajadores de Parques y Jardines de la alcaldía Iztapalapa podaron la hierba del área, mientras las familias colocaban flores y veladoras en el memorial.

      A unos metros, la actividad cotidiana continúa en el paradero de Los Reyes.

      El tránsito, los vehículos y el movimiento de todos los días contrastan con el recuerdo de aquella tarde, cuando el fuego cubrió la zona, decenas de personas corrían porque se quemaron y gritaban pidiendo ayuda.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      A un año de explosión de La Concordia, familiares regresan a recordar
      A un año de explosión de La Concordia, familiares regresan a recordar

      A un año de explosión de La Concordia, familiares regresan a recordar

      SLP

      El Universal

      El memorial en la curva de la avenida Ignacio Zaragoza mantiene viva la memoria de las víctimas.

      Oposición reclama al INE inacción ante campañas adelantadas
      Oposición reclama al INE inacción ante campañas adelantadas

      Oposición reclama al INE inacción ante campañas adelantadas

      SLP

      El Universal

      La renuncia de Claudia Arlett Espino y cambios en direcciones ejecutivas generan debate interno en el INE.

      Volaris sumará cinco rutas nuevas hacia EU en octubre
      Volaris sumará cinco rutas nuevas hacia EU en octubre

      Volaris sumará cinco rutas nuevas hacia EU en octubre

      SLP

      El Universal

      Con estas rutas, Volaris refuerza su liderazgo en conectividad aérea entre México y Estados Unidos.

      FGJE Sonora detiene a hombre por maltrato animal en Álamos
      FGJE Sonora detiene a hombre por maltrato animal en Álamos

      FGJE Sonora detiene a hombre por maltrato animal en Álamos

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía de Sonora ejecutó orden de aprehensión tras viralizarse video de maltrato a perro.