México participa en reunión de la OEA sobre delincuencia organizada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La Misión de México en la Organización de los Estados Americanos (OEA) participó en Washington en la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional V (RANDOT).

México impulsa cooperación contra delincuencia organizada

Esto, "para impulsar el intercambio de información y coordinar esfuerzos y cooperación contra la delincuencia organizada transnacional".

México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), compartió su "experiencia y resultados en la detección y congelamiento de los flujos financieros ilícitos vinculados a la delincuencia organizada transnacional y refrendó su disposición de cooperar con todos los países en esta materia".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Declaraciones del secretario general de la OEA sobre crimen organizado

Albert Ramdin, secretario general de la OEA, compartió que ningún país, por poderoso que sea, puede derrotar por sí solo al crimen organizado transnacional.

"Las redes criminales han evolucionado hasta convertirse en estructuras altamente interconectadas y sofisticadas que operan a través de las fronteras, aprovechan los avances tecnológicos y socavan nuestras instituciones democráticas, la confianza pública y la seguridad de nuestros ciudadanos.

"Nuestra respuesta debe ser igualmente interconectada, coordinada y decidida", dijo durante la inauguración de la Reunión.

Señaló que la OEA ofrece el marco hemisférico para articular los esfuerzos nacionales, fortalecer la confianza mutua, facilitar el intercambio de inteligencia, desarticular las redes financieras ilícitas y promover soluciones innovadoras basadas en evidencia.

"Debemos superar las respuestas fragmentadas y traducir nuestros compromisos compartidos en acciones operativas concretas, con pleno respeto a la soberanía nacional, el Estado de derecho y los derechos humanos", mencionó.

Además, hizo un llamado a los Estados miembros a priorizar recomendaciones concretas y viables que fortalezcan la capacidad colectiva para enfrentar estas amenazas en constante evolución.

"Cuando las naciones de las Américas actúan unidas, el multilateralismo se convierte en nuestro instrumento más poderoso para la paz y la seguridad", declaró Ramdin.

RANDOT es el foro político para el diálogo y la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA, dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus Protocolos, el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Estrategia Hemisférica contra la Delincuencia Organizada Transnacional.