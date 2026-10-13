Papa León XIV confirma cáncer de pulmón tras cirugía en Roma

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Cirugía a la que se sometió el papa León XIV el martes confirmó que tiene cáncer de pulmón, y por ello se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó el Vaticano.

Diagnóstico confirmado durante cirugía

Las pruebas confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, dijo el Vaticano en un boletín médico después de la cirugía. Señaló que se sospechaba del diagnóstico por pruebas preoperatorias y fue confirmado durante la cirugía.

El comunicado no menciona el tratamiento a seguir, y el Vaticano dijo que los médicos actualmente no estaban hablando de quimioterapia u otras terapias. La oficina de prensa del Vaticano señaló que el comunicado médico habló de la extirpación "radical" del lóbulo como indicación de que los médicos extirparon todo el tejido sospechoso con la esperanza de eliminar cualquier rastro del cáncer.

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Detalles de la cirugía y recuperación

El pontífice de 71 años estuvo en el quirófano durante unas 3 horas, indicó el comunicado. La cirugía en sí duró aproximadamente 90 minutos. "La cirugía fue exitosa y no hubo complicaciones", añadió el comunicado.

León XIV entró caminando al hospital Gemelli de Roma por la entrada principal más temprano en el día y saludó de mano a decenas de personas que le deseaban lo mejor y que se habían reunido para saludarlo. El Vaticano dijo que la cirugía sería realizada por un equipo dirigido por el jefe de cirugía torácica del Gemelli, el doctor Stefano Margaritora.

El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel poco común de transparencia sobre el primer gran problema de salud divulgado públicamente en sus 17 meses de pontificado. Reveló el descubrimiento del pequeño nódulo localizado durante su oración del mediodía del domingo y anunció que se lo extirparía.

Oncólogos dijeron antes de la operación que incluso si el nódulo resultaba ser canceroso, el pronóstico de León XIV era "excelente" ya que se habría extirpado en una etapa temprana.

El Vaticano canceló el lunes todas las audiencias de León XIV hasta el 20 de octubre.

Aunque el Gemelli tiene un apartamento papal específico que papas anteriores han utilizado, que incluye una capilla privada en el 10mo piso, León XIV en realidad se alojará en una habitación cercana, ya que el apartamento papal está siendo renovado, según la oficina de prensa del Vaticano.

La recuperación podría permitir un viaje en noviembre a Sudamérica

No hubo información sobre si León podría realizar su viaje a Sudamérica programado para el próximo mes.

Los oncólogos a menudo aconsejan a los pacientes no volar durante tres semanas después de la cirugía, lo que le daría al papa justo el intervalo necesario para realizar su viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, dependiendo de su recuperación.

El itinerario actual del viaje es ambicioso y el más largo de su pontificado hasta la fecha, y prevé que León XIV recorra poco más de 31.000 kilómetros (19.000 millas) en una docena de vuelos y dos viajes en helicóptero, y un cambio significativo de altitud en Perú.

"Ha decidido someterse a una cirugía pronto para no cambiar sus planes para futuros viajes al extranjero, así que no hay necesidad de preocuparse, ya que no es una emergencia", comentó el cardenal de Tokio Kikuchi Tsutomu, quien vio a León XIV el lunes.

Un nódulo pulmonar es un área anormal pequeña que mide menos de 3 centímetros (1,2 pulgadas) que a veces aparece en una tomografía computarizada del pecho o el abdomen. A menudo, las exploraciones se realizan para investigar un traumatismo o una infección pulmonar, sin relación con una prueba de detección de cáncer de pulmón. Un nódulo puede ser benigno o maligno, y a menudo se recomienda la extirpación quirúrgica tanto para establecer si es cáncer como para tratar un caso maligno mientras aún está localizado.

El papa fue hospitalizado por fiebre tifoidea en 1985

Se cree que esta es la segunda hospitalización de León XIV, quien es conocido por ser deportista y estar en buena forma.

Como joven sacerdote misionero, contrajo fiebre tifoidea en 1985, poco después de llegar a Chulucanas, Perú. La enfermedad y la hospitalización fueron un momento catártico para que decidiera quedarse en la pobreza y la incomodidad de Perú después de vivir en relativa comodidad en Roma, una decisión que finalmente allanó el camino hacia su papado, según una entrevista que León XIV dio a Elise Ann Allen en 2025 para "Pope Leo XIV: The Biography".

Según el libro, León XIV dijo que rezó a Dios para que lo dejara morir en lugar de sufrir el dolor "horrible" de la fiebre. "Estaba conectado a un suero intravenoso, y dije: 'Si este es tu sentido del humor, Señor, creo que podrías hacerlo un poco mejor'.

"Obviamente, sobreviví; me recuperé, pero resultó ser un momento muy significativo para mí, porque fue como: 'Bueno, ya has lidiado con la enfermedad; ya ves cuáles son las necesidades aquí. La orden, los agustinos, la Iglesia te están diciendo: 'Te necesitamos aquí; hazlo'. Nunca miré atrás'".