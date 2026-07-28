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Nacional

México prepara envío de barcos con ayuda humanitaria a Venezuela

La Secretaría de Marina coordina el envío de apoyo a Cuba mientras colectivos exigen el fin del bloqueo estadounidense.

Por El Universal

Julio 28, 2026 01:45 p.m.
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México prepara envío de barcos con ayuda humanitaria a Venezuela
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      Al expresar que México siempre respetará la soberanía de los pueblos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el próximo mes se enviarán dos barcos a Venezuela con donaciones del pueblo y ayuda humanitaria, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) enviará apoyo a Cuba.


      "Habíamos estado mandando apoyos a Venezuela, a Cuba, va todavía otro cargamento que la gente organizó para poder llevar insumos a Venezuela. Van dos barcos en próximas semanas van a ir dos barcos a Venezuela de la Secretaría Marina y vamos a seguir enviando apoyo a Cuba. Y a través de Amexcid hay mucha colaboración con Cuba", señaló.

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      Durante la conferencia de este martes 28 de julio, fue cuestionada sobre la mega marcha en Paseo de la Reforma el domingo pasado para exigir un alto al bloque de Estados Unidos y las amenazas de intervención militar en la isla, además del avance de políticos fascistas.
      "Soberanía de los pueblos y el apoyo que podamos seguir brindando al pueblo en Cuba. Justo ayer hablé con Lázaro, Lázaro Cárdenas (Batel), que es quien nos ayuda a coordinar este trabajo. Y con la Secretaría de Marina para poder enviar un nuevo apoyo a la isla", refirió la mandataria.
      El domingo pasado, colectivos en favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense, el cese de las amenazas de intervención militar y la reanudación del envío de petróleo por parte del gobierno mexicano a la isla.
      En punto de las 09:30 horas, los contingentes se concentraron en Paseo de la Reforma y avanzaron entre consignas como "Cuba sí, bloqueo no!", "¡Cuba no está sola, Trump se equivoca!", ¡Cuba sí, yanquis no!", ¡Petróleo mexicano para el pueblo cubano!" rumbo a la antigua sede diplomática.

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