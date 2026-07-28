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Mariana Echeverría regresa a LCDLFM tras dos años de ausencia

La conductora y exconcursante de LCDLFM retoma su carrera tras un periodo personal difícil.

Por El Universal

Julio 28, 2026 12:44 p.m.
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Mariana Echeverría regresa a LCDLFM tras dos años de ausencia
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      Mariana Echeverría está de vuelta en la televisión tras dos años de ausencia, reapareció en "La casa de los famosos México", pero no como habitante, sino como panelista del programa, la conductora que fue parte de los habitantes en la segunda temporada sorprendió con su cambio de imagen que está dando de qué hablar.


      A Mariana no le fue tan bien cuando habitó la casa más famosas de México, varias de sus actitudes le costaron críticas y que estuviera "congelada" durante meses, sin embargo, Mariana ofreció una disculpa por su actitud con Briggitte Bozzo dentro de La Casa, y al salir se enfocó en ella misma.

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      Admitió que cuando decidió entrar al reality no pasaba por su mejor momento personal, acaba de perder a un bebé y se encontraba con varios temas personales sin resolver, sin embargo, tras ser expulsada se dedicó a ella, a su familia y tuvo un segundo hijo llamado Leo.
      A Leo lo considera su "bebé arcoíris"; nació el 30 de junio de 2025, y es el hermano menor de Lucca, el primogénito de Mariana y su esposo, el futbolista Óscar Jiménez.
      -----Así se ve Mariana Echeverría
      Mariana Echeverría reapareció en la primera gala de "La casa de los famosos México" y lo hizo luciendo muy bien, con un vestido color negro, una imagen fresa y jovial que en seguida se volvió tendencia en redes sociales.
      Echeverría compartió una reflexión sobre su regreso a la televisión tras dos años de ausencia, se dijo agradecida, feliz y confesó que está en su mejor versión y con su familia completa.
      "Hoy regreso a la televisión después de dos años. Regreso renovada, en paz, feliz y en la mejor versión de mí. Con mi familia completa, el corazón lleno y rodeada de personas que me quieren de verdad".
      Admitió que las pausas no son retrocesos, sino un proceso en el que se puede sanar, crecer y prepararse para volver con más fortaleza.
      "Entendí que las pausas no son retrocesos; son el lugar donde uno sana, aprende, crece y se prepara para volver más fuerte. Hoy vuelvo con más gratitud que nunca, porque descubrí que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en levantarte cada vez con más amor, más sabiduría y más fe".
      Finalmente, Mariana agradeció a su esposo por nunca soltarla, a su familia, amigos y seguidores que nunca la dejaron sola, y confesó que el mundo puede seguir girando y decir lo que sea de ella, pues está en paz consigo misma.
      "Que hablen, que opinen, que el mundo siga girando... que ruede el mundo. Yo seguiré caminando con la frente en alto, porque cuando estás en paz contigo mismo, ninguna tormenta puede detener tu destino. Hoy empieza un nuevo capítulo. Y estoy lista para disfrutarlo", expresó.

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