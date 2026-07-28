logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

"Preferiría no tener el T-MEC", insiste Donald Trump

Afirmó que México y Canadá necesitan más que Estados Unidos del acuerdo y defendió su política arancelaria

Por El Universal

Julio 28, 2026 01:14 p.m.
A
Donald Trump/Archivo

Donald Trump/Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "no me importa el T-MEC" y que son México y Canadá los que "necesitan" a Estados Unidos, pero que su país no los necesita.

      En declaraciones a Fox News, fue preguntado acerca de si va por renovar el T-MEC. "No me importa", dijo Trump. "Realmente no quiero hacerlo. Preferiría ser independiente", añadió.

      El mandatario estadounidense afirmó que "México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros".

      No es la primera vez que Trump expresa su rechazo hacia el T-MEC. En junio, señaló que "preferiría no tener el T-MEC, pero estoy abierto a hacerlo".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este lunes, Trump defendió su política arancelaria, a la que atribuyó que las automotrices están trasladando plantas de México a Estados Unidos.

      "Estamos construyendo más fábricas de automóviles y más plantas que en ningún otro momento de la historia de nuestro país. Toyota, Hyundai y otras están reubicando la producción de nuevo en Estados Unidos", afirmó Trump en Michigan.

      Estados Unidos rechazó renovar por 16 años el T-MEC, como querían México y Canadá. En vez de ello, habrá revisiones anuales hasta 2036.

      LEA TAMBIÉN

      Donald Trump visita planta de GM en Michigan y defiende sus políticas

      El presidente Trump recorrió la instalación de pruebas de General Motors en Milford y resaltó la expansión de la producción nacional.

      La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien viajó a México para la tercera ronda de conversaciones, tras la cual la Mandataria dijo que se va "avanzando" en distintos temas de cara a la revisión del T-MEC.

      Sheinbaum explicó que le planteó a Greer la necesidad de impulsar "mayores reglas de origen", mientras que su Administración está buscando renovar el acuerdo comercial "para que el tratado pueda ser incluso más de 10 años".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Preferiría no tener el T-MEC, insiste Donald Trump
      Preferiría no tener el T-MEC, insiste Donald Trump

      "Preferiría no tener el T-MEC", insiste Donald Trump

      SLP

      El Universal

      Afirmó que México y Canadá necesitan más que Estados Unidos del acuerdo y defendió su política arancelaria

      Un muerto y decenas de heridos en Japón tras terremoto de 7.1
      Un muerto y decenas de heridos en Japón tras terremoto de 7.1

      Un muerto y decenas de heridos en Japón tras terremoto de 7.1

      SLP

      EFE

      Autoridades buscan a entre 20 y 30 personas atrapadas tras explosión en centro comercial

      Fujimori anuncia a nuevos ministros
      Fujimori anuncia a nuevos ministros

      Fujimori anuncia a nuevos ministros

      SLP

      AP

      Luis Urías pega jonrón y Azulejos vencen a Nats
      Luis Urías pega jonrón y Azulejos vencen a Nats

      Luis Urías pega jonrón y Azulejos vencen a Nats

      SLP

      AP