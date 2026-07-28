"Preferiría no tener el T-MEC", insiste Donald Trump

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "no me importa el T-MEC" y que son México y Canadá los que "necesitan" a Estados Unidos, pero que su país no los necesita.

En declaraciones a Fox News, fue preguntado acerca de si va por renovar el T-MEC. "No me importa", dijo Trump. "Realmente no quiero hacerlo. Preferiría ser independiente", añadió.

El mandatario estadounidense afirmó que "México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros".

No es la primera vez que Trump expresa su rechazo hacia el T-MEC. En junio, señaló que "preferiría no tener el T-MEC, pero estoy abierto a hacerlo".

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Este lunes, Trump defendió su política arancelaria, a la que atribuyó que las automotrices están trasladando plantas de México a Estados Unidos.

"Estamos construyendo más fábricas de automóviles y más plantas que en ningún otro momento de la historia de nuestro país. Toyota, Hyundai y otras están reubicando la producción de nuevo en Estados Unidos", afirmó Trump en Michigan.

Estados Unidos rechazó renovar por 16 años el T-MEC, como querían México y Canadá. En vez de ello, habrá revisiones anuales hasta 2036.

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La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien viajó a México para la tercera ronda de conversaciones, tras la cual la Mandataria dijo que se va "avanzando" en distintos temas de cara a la revisión del T-MEC.

Sheinbaum explicó que le planteó a Greer la necesidad de impulsar "mayores reglas de origen", mientras que su Administración está buscando renovar el acuerdo comercial "para que el tratado pueda ser incluso más de 10 años".