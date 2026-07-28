María Sorté admite que la reconocen más como mamá de Harfuch

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A María Sorté muchos ya no la identifican precisamente por sus 50 años de carrera como actriz, sino porque es la mamá de Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal de México.

La actriz María Harfuch Hidalgo, de 75 años, se siente feliz de que su hijo reciba tanto cariño de la gente y en cada oportunidad se lo hacen saber las fans de Harfuch, quienes por cierto llaman a la actriz "la suegra de México".

En un reciente encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la protagonista de "Las hijas de la señora García", se sonrió cuando la cuestionaron lo que pensaba de que el rostro de su hijo protagonizara toallas y todo tipo de mercancía que ha tenido gran aceptación entre la gente.

"Me da mucho gusto la gente lo quiere, mujeres, hombres lo aprecian y lo admiran", expresó.

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María Sorté fue cuestionada sobre si en este momento tenía nuera, respondió que no, aunque en tono de broma confesó que no tiene una nuera, sino muchas, quienes se preocupan por la seguridad de su hijo, algo que ella agradece.

"Ahorita no tengo, pero tengo muchas muchas nueras y me da tanto gusto y les tengo tanto agradecimiento a la gente porque él está en un lugar donde necesita mucha oración".

Reiteró que es muy grato cuando le dicen que rezan por su hijo Omar.

"Me da tanto gusto cuando dicen 'dígale que oro por él', es maravilloso".

Sorté, quien ha participado en más de 30 telenovelas, reveló que ahora, cuando llega a ir a un consultorio, no la reconocen como la actriz, sino como la mamá de Omar, algo que le sorprende pero que le da gusto.

"Si llego a un consultorio y digo María Harfuch, ya no me dicen 'ay la actriz', me dicen 'ay la mamá de Omar'", dijo.

El pasado 26 de febrero, compartió una foto con su hijo Omar, la cual acompañó con un mensaje de agradecimiento a toda la gente que le escribe y le envía buenos deseos a ella y a su hijo, quien sufrió un atentado en junio de 2020 en la Ciudad de México, en aquel momento era Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

"Pero lo que les agradezco con todo mi corazón, es que me digan que están orando por él, porque sé que ¡gracias a sus oraciones, a las mías y a las de tanta gente más, es que él está bien y que Dios lo protege cada día!", se lee.