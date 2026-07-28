Reciben tres solicitudes por violencia tras juegos de futbol

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La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, informó que durante el periodo en que se realizaron actividades relacionadas con el Mundial se registraron tres solicitudes de apoyo vinculadas con situaciones de violencia ocurridas después de partidos de futbol, principalmente en contextos donde los resultados deportivos generaron conflictos al interior de los hogares.

La funcionaria explicó que, como parte de las acciones implementadas durante el "Fan fest" en el Centro Histórico, personal de la dependencia difundió información sobre las líneas de atención y apoyo para mujeres. Posteriormente, algunas personas se comunicaron para solicitar orientación tras episodios de violencia derivados de celebraciones o de la frustración por la derrota de los equipos a los que apoyaban.

Orta Rodríguez precisó que las tres solicitudes detectadas no necesariamente representan la totalidad de los casos ocurridos, sino únicamente aquellos que llegaron al conocimiento de la dependencia. No obstante, consideró que estas cifras reflejan que más personas identifican los canales institucionales a los que pueden acudir cuando enfrentan situaciones de riesgo.

La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres llamó a no normalizar conductas agresivas que suelen minimizarse dentro del entorno familiar, como insultos, daños a objetos o manifestaciones de enojo justificadas por el resultado de un encuentro deportivo. Advirtió que este tipo de comportamientos pueden escalar hacia formas más graves de violencia si no se atienden oportunamente.

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Asimismo, sostuvo que ningún acontecimiento, ya sea una celebración, una derrota deportiva o cualquier situación emocional, debe utilizarse como pretexto para agredir a otras personas.

Añadió que la prevención de estas conductas requiere trabajo conjunto entre instituciones, medios de comunicación y sociedad para promover formas de convivencia libres de violencia y fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.