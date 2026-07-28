Reactivan pozo Nuevo Alameda; prevén recuperación gradual del servicio

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Interapas puso nuevamente en funcionamiento el pozo Nuevo Alameda después de instalar un equipo de bombeo.

El organismo señaló que el suministro de agua se recuperará gradualmente mientras se estabiliza la presión en la red. No precisó cuánto tiempo tardará en normalizarse el servicio en las colonias afectadas.

El pozo forma parte del sistema que abastece a Los Pirules, Loma del Mezquital, Tulipanes, Morales, Carlos Salinas de Gortari, Rinconada de los Agaves, Infonavit Morales, Las Piedras, San Joaquín, Valle de Jacarandas, Casanova, Villa Campestre y Jardines de Jacarandas.

También atiende Valle del Tecnológico, El Calvario, Las Camelinas, Rinconada Minerva, San Alberto, Privada de Jacarandas, Manuel J. Othón, Lomas del Sol, Las Julias, Muñoz, Los Molinos, Fernando Gutiérrez Barrios y Jacarandas.

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Interapas indicó que mantendrá el pozo bajo monitoreo para verificar su funcionamiento. Los usuarios podrán reportar fallas en el suministro a la línea Acuatel 444 123 6400.