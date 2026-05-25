Estas son las pantallas con IA para vivir el Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE

, mayo 25 (EL UNIVERSAL).-

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ensu nueva línea de pantallasy una renovada apuesta por el audio premium, encabezada por tecnologías como, Neo QLED,y la líneabusca consolidar la inteligencia artificial (IA), los formatos grandes y las experiencias inmersivas para conquistar a los consumidores mexicanos durante la próxima"Enno solo fabricamos pantallas, marcamos el rumbo de la industria. Hemos sido la compañía constantemente que redefine la experiencia y el entretenimiento y que muestra el mercado hacia dónde va la tecnología", expresó, vicepresidente senior de Consumer Electronics dedurante la presentación.El directivo reveló que la compañía ha vendido más deen su historia y también subrayó el papel dedentro de su estrategia global, ya que parte de la innovación dese fabrica en Tijuana y será clave para tecnologías comoy Mini LED, reafirmando la importancia del país dentro de la industria.Pantallas que quieren sentirse "más reales"La estrella del evento fue, una tecnología quedescribe como una evolución en. La propuesta utilizaindependientes en rojo, verde y azul para produciry precisos."Evolucionamos desde los LED hasta llegar al, que sonque brillan de forma independiente y producen el color en su forma mucho más pura", explicó, directora de productos de la división Visual Displays de la compañía.La pantalla integra además el procesadorAI Engine Pro, capaz de analizar escenas en tiempo real para, brillo y nitidez. El objetivo, según Gutiérrez, es ofrecer imágenes que se acerquen cada vez más a la vida real, especialmente en deportes, videojuegos y películas.Otra de las apuestas fuertes es, tecnología que busca profundizar negros, mejorary ofrecer una experiencia más cinematográfica.complementa esta experiencia con, un sistema que reduce reflejos incluso en espacios muy iluminados.La compañía también reforzó funciones enfocadas en. Entre ellas destaca, diseñada para mejorar la fluidez en escenas rápidas, y el, pensado para partidas más precisas y envolventes.El Mundial como gran oportunidadestima que el calendario deportivo impulsará un crecimiento superior al 15% en ventas de pantallas durante el primer semestre. La empresa detecta además una creciente demanda por modelos de 75 pulgadas o más."Sabemos que no todos los aficionados podrán vivir los partidos desde un estadio. Por eso los hogares se convertirán en el mejor lugar para poder disfrutar esta experiencia", explicó Jaritz.La marca desarrolló incluso un "", una función que ajusta automáticamente imagen y sonido para resaltar movimientos rápidos, colores de la cancha y ambiente del estadio. Según la compañía, esto ayuda a que jugadas complejas, como un pase largo o un balón en movimiento, no pierdan definición.y la pantalla que parece arteUno de los modelos que más llamó la atención fue, una televisión diseñada para integrarse como pieza decorativa dentro del hogar. Cuando se apaga, entra automáticamente en "" y muestra obras de museos y artistas disponibles desde"La idea fue que cuando apagues tu pantalla no tengas solamente un hueco negro ahí, sino que pueda ser armónica dentro de tu espacio", explicó Gutiérrez.El modelo incorporapara ocultar cables y mantener una, además deque activan o desactivan automáticamente las imágenes decorativas.aseguró quees uno de los países que más consume contenido dentro de, plataforma que ya supera lasdisponibles.conLa experiencia se complementa con, una línea de audio diseñada para integrarse visualmente al hogar sin sacrificar potencia.La bocina, creada bajo el conceptoby Bouroullec, ofrecey Bluetooth para acceder fácilmente a plataformas de música. También integra tecnologías comopara lograr un sonido más envolvente.De esta forma,ofrece undondetrabajen juntos para transformar la forma en que las personas consumen entretenimiento desde casa.