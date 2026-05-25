Así es el mini auto eléctrico que cuesta menos de 180 mil pesos

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, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- En

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existe una variedad deque se distinguen por ofrecer comodidad, potencia y seguridad. Para muestra elA pesar de que esteha sido fabricado para cumplir con tareas de, puede ser una opción práctica para tus. Si quieres conocerlo, en Autopistas de EL UNIVERSAL te lo presentamos.¿Qué características tiene elEles fabricado por la empresa automotriz mexicana, especializa en motocicletas y minicon un enfoque deEste auto pensado para la, a pesar de ser uno de los más compactos del mercado, puede soportar una carga de hasta. Y, además, cuenta con unque alcanza una velocidad de 45 km/h.Otra de sus cualidades llamativas son la batería de 72 V 205AH (con la que se recorren hasta) y unergonómico, cuyo diseño lo hace cómodo para cualquier uso delEntre sus atractivos también destaca ely tres, el delantero de 120/70-R12 y el trasero de 125/65-R12. En conjunto, ofrecen mayor agilidad al cambiar de dirección y propician unade conducción.Ahora bien, aunque el auto eléctrico no posee bolsas de aire, sí se encuentra equipado con, botón automático ycomo hidráulico (ABS, EBD, EPS, HAC y BOS), que bloquean las ruedas en caminos turbulentos y lo detienen sin dificultades.Asimismo, cuenta conde 3 puntos y es fabricado con un, ideal para amortiguar cualquier impacto y proteger lo mejor posible al conductor.Sobre su sistema de, elintegra sonido, MP3 y una. Y el plus es que se vende con su propio cargador doméstico.Si te interesa, puedes comprarlo en, azul, gris, negro, rojo, morado yFinalmente, debes saber que esta no es la única versión del, sino que hay otra con 4 ruedas,72V 140 AH, aunque sues más elevado.¿Cuánto cuesta elEltiene unde, y es posible comprarlo en elde la marca apor $17,900 o 18 a meses pagando $11,933.33.Mientras que el modelo de 4 ruedas tiene un valor de, y puedes adquirirlo apor $19,200 o a 18 meses de $12,777.78.¿Buscas un, amigable con tu bolsillo y con el medio ambiente? Tal vez debas darle una oportunidad.