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México: registro obligatorio de líneas celulares vence el 30 de junio

El registro aplica para servicios prepago y pospago en todas las compañías telefónicas del país, sin extensión de plazo.

Por El Universal

Junio 04, 2026 05:36 p.m.
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México: registro obligatorio de líneas celulares vence el 30 de junio
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- El plazo para la vinculación obligatoria de las líneas celulares en México está por llegar a su fin. Luego de haber arrancado oficialmente el 9 de enero de este año, este periodo de registro culminará el próximo 30 de junio.

      México mantiene plazo para registro obligatorio de líneas celulares

      Esta medida, impulsada por el gobierno federal, pretende reducir la cantidad de delitos con dispositivos móviles al vincular cada línea en uso a la identidad oficial de una persona, utilizando su CURP y una identificación oficial.

      El registro aplica para servicios de prepago y pospago en todas las compañías telefónicas que operan en territorio nacional y para todas las personas físicas y morales que cuenten con una línea móvil.

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      Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirma no habrá prórroga

      La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), dependencia encargada de reglamentar este proceso, reiteró que no se contempla extender el plazo para el registro obligatorio de líneas celulares.

      La fecha límite establecida se mantiene fijada para el próximo 30 de junio de 2026. Por lo que, quienes deseen evitar posibles afectaciones en el servicio deben concluir el trámite antes de esta fecha.

      De acuerdo con la CRT las líneas celulares que no sean registradas podrían enfrentar una suspensión temporal al servicio al llegar la fecha límite.

      Esto contempla la interrupción o suspensión de llamadas, mensajes SMS, acceso a datos móviles o cualquier otro servicio digital vinculado al número celular.

      La CRT ha informado que también se perderá acceso a plataformas como:

      IMSS Digital

      App CDMX

      Llave MX

      SAT Móvil

      Entre otros servicios relacionados a la recuperación de cuentas como WhatsApp o Telegram, en caso de pérdida del dispositivo móvil.

      Los servicios pueden reactivarse una vez que se cumpla con la disposición oficial, es decir, se complete el registro correspondiente de la línea.

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