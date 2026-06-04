Piden hasta 30 años de cárcel en Caso Rich

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Un Ministerio Público solicitó penas de entre 20 y 30 años de prisión en contra de quienes resulten responsables del incidente del 7 de junio de 2024 donde dos jóvenes murieron y diez resultaron heridos al desprenderse un barandal de una planta alta durante el ingreso al evento de un youtuber en el bar Rich.

Proceso legal y etapa intermedia

Todas las partes en el juicio han comenzado a solicitar la presencia de servidores públicos para el desahogo de pruebas, de acuerdo a fuentes cercanas al caso.

El proceso legal se encuentra en la etapa intermedia, en la que las partes discuten y desahogan las pruebas que presentan y haciendo sus propias peticiones al juez.

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En la audiencia de apertura probatoria y depurado de pruebas de este caso, se definirán las personas y funcionarios que serán citados como testigos para armar el proyecto de sentencia.

Citación de funcionarios y recusación

La parte afectada, vinculada a las víctimas del accidente, pretende citar a comparecer a funcionarios considerados responsables de los hechos por comisión o por omisión.

La audiencia intermedia entró en una pausa debido a que la defensa presentó una recusación que, en caso de ser aceptada, obligaría a nombrar al juez de control por cuarta ocasión en esta causa penal, solicitadas por parte de los abogados de la defensa de las personas acusadas.

El fiscal está solicitando de sentencia una pena de 20 años de prisión para uno de los detenidos, 25 años para otro y 30 años para el tercer involucrado.

El proyecto de sentencia es independiente del proceso de los funcionarios municipales, estatales y propietarios de la plaza.

Son las tres partes involucradas en el litigio quienes han pedido la comparecencia de los funcionarios tanto municipales como estatales, así como propietarios o socios de la plaza.