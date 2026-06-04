Jill Biden lamenta no hablar más sobre adicción de Hunter Biden

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NUEVA YORK (AP) — Jill Biden dice que lamenta no haber hablado más sobre la adicción a las drogas de su hijo Hunter durante su tiempo en la Casa Blanca, y explicó que ahora se da cuenta de que ser abierta sobre su consumo de sustancias y su recuperación puede ofrecer esperanza a otras personas en la misma situación.

En una entrevista amplia con Whoopi Goldberg, copresentadora de "The View", para promocionar sus memorias sobre la Casa Blanca, la ex primera dama manifestó el martes que había puesto la vida en perspectiva después de que a su esposo, el expresidente Joe Biden, le diagnosticaron cáncer de próstata que se extendió a sus huesos.

Afirmó que ya no está enojada por la manera en que los demócratas presionaron a su esposo para que pusiera fin a su intento de reelección después de un desempeño desastroso en un debate de 2024 contra el republicano Donald Trump.

"No, no estoy enojada. Quiero decir, ¿cuál es el propósito del enojo ahora?", expresó Jill Biden en el primer evento de su libro, realizado en el centro cultural y comunitario 92NY, en la ciudad de Nueva York, tras su publicación más temprano el martes.

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"Creo que estábamos en parte en negación"

Jill Biden escribió en las memorias, "View from the East Wing", que la adicción no era algo de lo que ella y su esposo hablaran. "Creo que estábamos en parte en negación", reconoció, y añadió que se preguntaba por qué alguien que tenía una familia que lo amaba, una buena educación y una carrera lucrativa recurriría a las drogas.

"Me cuesta decir esto, pero Hunter era un adicto a las drogas", dijo el martes.

Señaló que la caída de Hunter en la adicción fue "un momento realmente difícil para nuestra familia". Hunter Biden comenzó a abusar del alcohol y las drogas después de que su hermano mayor, Beau Biden, murió en 2015 de una forma agresiva de cáncer cerebral. Hunter lleva sobrio ya varios años, indicó.

"Lamento no haber hablado un poquito más de eso", dijo en el escenario.

Jill Biden habló de lo orgullosa que está de Hunter por haber enderezado su vida, convertirse en artista y ayudar a otros adictos en recuperación.

"Y espero que, al hablar más de esto de aquí en adelante, les ofrezca esperanza a otras personas", dijo. "Es algo tan, tan difícil de afrontar".

Hunter Biden escribió sobre su adicción a las drogas y al alcohol en unas memorias propias, publicadas en 2021.

Su adicción derivó en cargos federales por haber mentido sobre su consumo de drogas en formularios que utilizó para comprar un arma. Fue declarado culpable tras un juicio y enfrentaba una pena de prisión, pero finalmente recibió un indulto de su padre, quien insistió repetidamente en que no usaría los poderes de la presidencia para librar a su hijo —hasta que cambió de opinión justo antes de entregar el cargo a Trump, quien había hablado de cobrar "retribución" contra quienes percibía como sus enemigos políticos.

Luchar contra el cáncer también ha sido duro

Jill Biden ha dicho que estaba enojada por cómo el Partido Demócrata trató a su esposo después del debate, pero desde entonces dejó eso de lado después de que a Joe Biden le diagnosticaron hace un año una forma agresiva de cáncer de próstata que se extendió a sus huesos.

"Creo que el diagnóstico de cáncer de Joe realmente pone la vida en perspectiva y de verdad aprecias cada día, y mucho del enojo que tienes, piensas: '¿Cuál es el sentido?'. Ya sabes, '¿Cuál es el sentido?'", dijo. "Y creo que por eso Joe y yo tratamos de, ya sabes, simplemente tomar cada día que llega y tratar de encontrar las alegrías".

El expresidente, de 83 años, estaba entre el público del evento, junto con muchos otros miembros de la familia Biden, y recibió un par de ovaciones de pie de la sala abarrotada.

Jill Biden que cuando el médico les informó que su esposo de casi 50 años tenía un problema, "nunca, jamás pensé que iba a ser cáncer de próstata". Comentó que ese tipo de cáncer es una cosa, pero se convierte en "un juego completamente distinto" después de que ataca el hueso.

No entró en detalles, pero sugirió que el tratamiento contra el cáncer le está pasando factura al expresidente.

"Joe está aquí esta noche. Lo ven. Se ve tan apuesto como siempre", dijo. "Pero, ya saben, los medicamentos contra el cáncer, los tratamientos contra el cáncer tienen sus consecuencias y creo que esas consecuencias son bastante duras".

Vivir en una "pecera"

Biden, que cumple 75 años el miércoles, describió algunos de sus recuerdos favoritos de la vida en la Casa Blanca, incluidos los fines de semana en Camp David y el trabajo con familias militares.

Dijo que la parte más difícil del papel de primera dama, en su experiencia, es la pérdida de privacidad.

"De verdad vives en una pecera", dijo. "Todo el mundo sabe en todo momento dónde estás. Es la verdad. Ni siquiera podía bajar las escaleras hasta mi oficina".

Imitó cómo los agentes del Servicio Secreto hablaban en sus dispositivos mientras ella caminaba por la Casa Blanca, usando el nombre en clave que tenían para ella.

"'Capri en el ascensor. Capri caminando por el pasillo. Capri subiendo las escaleras. Capri saliendo al exterior'", dijo Jill Biden, mientras el público se reía. También mencionó el escrutinio sobre su ropa, incluida una ocasión en que fue fotografiada en Washington con el cabello recogido en una cola de caballo con una goma tipo scrunchie.

"Usé una scrunchie y escribieron sobre eso", comentó. "¿A quién le importa?".