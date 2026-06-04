Andaba acosando a mujeres en el camión
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Al bajar del transporte público sobre la carretera a Matehuala, una joven de 18 años fue agredida sexualmente por un adulto mayor. Por estas acciones, quedó detenido Isidro "N", de 63 años.
Tras la solicitud de apoyo de la agredida en la intersección Prolongación Ignacio Zaragoza, el sexagenario fue asegurado por la Guardia Civil de Soledad y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, por el probable delito de índole sexual y señalamientos por conducta agresiva.
De inmediato, oficiales acudieron al lugar donde también se entrevistó a una mujer de 61 años, quien manifestó que el mismo sujeto, momentos antes la había agredido verbal y físicamente en el transporte público, así como a varias pasajeras a quienes agredió con palabras altisonantes, razón por la cual se requirió la presencia policial.
Por todo lo anterior y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, se detuvo a Isidro "N", a quien se le informó que seria presentado ante la autoridad investigadora, por el probable delito de índole sexual ya que una de las victimas expresó su deseo de continuar con su denuncia.
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La Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de las familias soledenses.
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