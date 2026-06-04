Alfaro destaca plan y entrega de Paraguay para Mundial 2026

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Paraguay jugará "desde la ilusión" al afrontar su retorno al Mundial después de 16 años, aseguró el jueves su seleccionador Gustavo Alfaro.

A casi una semana de debutar contra la anfitriona Estados Unidos, el técnico argentino afirmó que "cada vez que nosotros nos ponemos la camiseta de la selección, sentimos que podemos competir de igual a igual contra todos los demás".

"Quiero que seamos uno de los equipos más molestos de la Copa del Mundo", matizó.

Alfaro habló en la previa del último fogueo de la Albirroja antes de partir rumbo a Estados Unidos.

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Los paraguayos no participan en un Mundial desde la cita de Sudáfrica, en la que su marcha hasta los cuartos de final consignó su mejor resultado histórica.

En su reapareción mundialista, Alfaro puso paños fríos al indicar que "nosotros no podemos prometer resultados".

"Pero sí aseguro que nosotros vamos a hacer la expresión que respete la idiosincrasia de este país, que respete lo que históricamente ha sido este país, desde la entrega, desde la lucha, desde el sacrificio, desde las cosas que históricamente definieron al fútbol del Paraguay", sostuvo.

Alfaro recordó que su equipo no cuenta con estrellas y eso podría ser una ventaja.

"Nuestra construcción viene desde otro lugar", aseveró. "Tenemos un plan. Ojalá que ese plan funcione".

Tras perderse las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Paraguay quedó en en el Grupo D. Tras el debut contra Estados Unidos en las afueras de Los Ángeles, la Albirroja disputará dos partidos en la zona de la Bahía de San Francisco, midiéndose contra Turquía el 19 de junio y frente a Australia el 25 de junio.

Paraguay levanó cabeza desde que Alfaro asumió las riendas del equipo en agosto de 2024, poco después de un desastrosa campaña en la Copa América de ese año.

"Tuve el privilegio de participar de la Copa del Mundo anterior, la de Qatar, como protagonista siendo entrenador de una selección, la de Ecuador ", dijo. "Lo que me dio una pauta real de por dónde van los mundiales, de las dinámicas de los mundiales, de las necesidades que tienen este tipo de competencias", comentó Alfaro.

Paraguay tendrá una última prueba de fuego al jugar el viernes contra Nicaragua en Asunción. Emprenderán el viaje a Estados Unidos al día siguiente.

La cita servirá para afinar los últimos ajustes de cara al debut mundialista. La estrategia, detalló, es realizar "varios cambios" para que diversos jugadores puedan sumar minutos, "tratando de no arriesgar absolutamente nada porque lo más importante es el partido con Estados Unidos la semana que viene".

Sobre su once titular, Alfaro afirmó que todavía hay dudas, aunque ensalzó las figuras de jugadores clave, como el joven talento Julio Enciso, del Estrasburgo de Francia.

"Hay jugadores que son difíciles de reemplazar... ¿cómo reemplazamos a Julio Enciso o a Diego Gómez?", indagó. También indicó que jugadores que se recuperan de lesiones, como el defensor Fabián Balbuena y el volante Damián Bobadilla, evolucionan de forma positiva.

Acerca de su grupo en el Mundial, destacó que es "muy parejo" y el certamen "va a ser peleado hasta el final", pero aseguró que "Paraguay está bien, en proceso de construcción y buscando su mejor versión".

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa