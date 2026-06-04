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Puente costará y tardará más de lo anunciado

La titular de Seduvop señala que el costo final puede variar respecto a la licitación original.

Por Rubén Pacheco

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Puente costará y tardará más de lo anunciado
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      La construcción de un puente vehicular superior sobre el Circuito Potosí, en su cruce con el bulevar Valle de los Fantasmas (carretera a Rioverde), implicaría un costo superior o inferior a la inversión original, admitió Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

      Acciones de la autoridad

      El 10 de marzo del 2025 inició la edificación del paso superior con una inversión de 295 millones de pesos. La funcionaria estatal afirmó que el precio inicial previsto en el proceso de licitación y adjudicación se mantiene, sin embargo, como en todo proyecto es muy "raro que se llegue a cerrar con pesos y centavos al igual que se contrató".

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      En entrevista, justificó una probable modificación de la partida presupuestal, porque pueden existir acciones reductivas o trabajos extraordinarios y "al momento estamos cerrando", añadió.

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