Arquitecto y familia son aprehendidos por presunto fraude

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Un arquitecto, su esposa e hija, presuntamente involucrados en el delito de fraude específico, fueron aprehendidos por agentes de la Policía de Investigación luego de que un juez de control emitiera la respectiva orden, una vez que la Fiscalía General del Estado aportó suficientes elementos de prueba en su contra.

Los ahora detenidos fueron identificados como Francisco N, su esposa Marcela N. y su hija Paola N, quienes ya fueron ingresados al Centro Integral de Justicia Penal donde quedaron a disposición del juez que los requería.

Según los antecedentes, en su momento el afectado presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en la que relató que hace alrededor de 4 años fue contactado por Francisco N, quien le comentó que estaba construyendo una plaza comercial en el fraccionamiento Santa Mónica, solicitándole que se hiciera cargo de ponerle toda la cancelería y como pago le cedería un local comercial en el mismo lugar.

El afectado cumplió lo cometido y al pasar de los días el arquitecto le comentó que no le iba a ceder el local acordado, pero a cambio le daría otro con mejor ubicación a fin de saldar la deuda que tenía.

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No obstante, de nuevo pasó el tiempo y posteriormente el acusado le comentó al afectado que tampoco le daría tal local pero que le cedería dos propiedades que tenía, para solucionar de una vez por todas el asunto.

Sin embargo, esto tampoco sucedió y ante tanta negativa el afectado determinó presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público por el delito de fraude y lo que resulte.

En las investigaciones posteriores, el fiscal que resolvió el caso encontró elementos suficientes para solicitar la orden de aprehensión en contra de Francisco N, pero, además, también hubo elementos en contra de la esposa e hija que presuntamente tenían participación en el mismo caso en donde se configuraba el presunto delito de fraude específico, solicitándose también mandato de captura en contra de ellas.

Una vez con la orden de aprehensión en su poder, los agentes de la Policía de Investigación se dieron a la tarea de buscar a los inculpados, incluyendo también en su domicilio en el sector de Las Lomas hasta que pudieron dar su paradero y procedieron a cumplimentarles el mandato correspondiente.

Una vez que se les dio a conocer el motivo de su detención y los derechos que los amparan, los ahora imputados fueron llevados a las instalaciones de la Policía de Investigación en donde se les practicó un examen médico para finalmente ser llevados al penal de La Pila, en donde quedaron a disposición del juez y se espera la audiencia inicial para que se les define su situación legal.