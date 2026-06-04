ICE detiene a 48 inmigrantes en Carolina del Sur por documentos falsos

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Autoridades federales detuvieron a 48 trabajadores de una empresa de fundición de metales de Carolina del Sur tras una investigación de dos años sobre inmigrantes con documentos de identidad falsos. Seis personas enfrentan cargos estatales, entre ellas, dos altos directivos de la planta, anunciaron las autoridades el jueves.

Decenas de funcionarios de agencias federales y locales de seguridad pública allanaron Burnstein von Seelen Precision Castings en Abbeville el miércoles.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pusieron a los trabajadores bajo custodia por presuntas infracciones migratorias, y el gerente de la planta y el director de recursos humanos de la empresa fueron arrestados ante señalamientos de que contrataron a sabiendas a inmigrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal, dijo el fiscal general estatal Alan Wilson en una conferencia de prensa.

Los directivos de la empresa fueron acusados formalmente por un jurado investigador estatal, junto con otras cuatro personas señaladas de fabricar y vender identificaciones federales y estatales falsas utilizando información obtenida mediante suplantación de identidad.

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"Queremos enviar un mensaje de que esto no se trata de ir tras personas que tratan de alimentar a su familia", manifestó Wilson. "Esto no es ir tras compañías o negocios que, sin saberlo, contratan a personas en situación irregular. Se trata de ir tras algo mucho más grande, ya saben, una conspiración de personas en toda Carolina del Sur para suplantar identidades, para crear tarjetas falsas del Seguro Social, licencias de conducir falsas, documentos migratorios falsos".

Hasta el momento, funcionarios de Burnstein von Seelen no han respondido a los mensajes dejados por teléfono y a través de su sitio web.

Se prevé que los dos directivos de la empresa comparezcan el jueves ante el tribunal del condado de Richland en Columbia para enfrentar cargos de conspiración criminal y fraude de identidad para obtener empleo. Hasta el momento, se ignora si contaban con abogados que pudieran responder a las acusaciones.

Burnstein von Seelen, fundada en 1985, es una empresa de fundición de metales que utiliza distintas aleaciones de cobre, latón y bronce para fabricar componentes, según su sitio web. Está ubicada en el condado de Abbeville, con una población de alrededor de 25.000 habitantes, en el oeste de Carolina del Sur, no lejos de la frontera con Georgia, a unos 145 kilómetros (90 millas) al oeste de Columbia.

Funcionarios del ICE dijeron ya revisan el estatus migratorio de los 48 trabajadores detenidos, entre quienes, según indicaron, había personas que ya habían tenido encuentros previos con la agencia y algunas a las que se había ordenado deportar anteriormente.

Las autoridades dijeron que la investigación continúa y que eran posibles más acusaciones formales y arrestos.

Autoridades estatales iniciaron la pesquisa en octubre de 2024. Cuando comenzó, las autoridades locales de seguridad pública estaban frustradas por la falta de esfuerzos federales de aplicación de la ley contra las identificaciones falsas y la suplantación de identidad durante el gobierno del expresidente Joe Biden, dijo Wilson. Eso cambió, sostuvo, cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado y las autoridades federales se sumaron a la investigación estatal.

El allanamiento del miércoles en la planta no fue típico de los esfuerzos de deportación masiva de Trump que han recibido críticas. Las redadas migratorias en empresas han sido una parte relativamente pequeña de la campaña de deportación, y las autoridades estatales desempeñaron una importante función en la investigación en Carolina del Sur.

Las autoridades abordaron la investigación de maneras similares a las pesquisas por drogas, dijo el fiscal Creighton Waters, al perseguir no solo a las personas que usaban la documentación falsa, sino también a quienes la suministraban.