Elección presidencial en Colombia: De la Espriella y Cepeda irán a balotaje

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BOGOTÁ (AP) — La autoridad electoral de Colombia declaró el jueves la elección de la primera vuelta presidencial en la que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta requerida, por lo que confirmó que se medirán en segunda vuelta el conservador Abelardo de la Espriella y el progresista Iván Cepeda.

El Consejo Nacional Electoral certificó que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 43,73 % de los votos, seguido de Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, con el 40,91 %, tras concluir el escrutinio.

Se trata de un resultado coincidente con el conteo preliminar que fue divulgado el domingo, tras la jornada de votación, por la Registraduría Nacional, que se encarga de la logística de las elecciones y que fue cuestionado por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que solo reconocería el resultado del escrutinio.

El presidente del CNE, magistrado Cristian Ricardo Quiroz, dijo que entregan resultados "legítimos y transparentes" con "cero reclamaciones", bajo el acompañamiento de testigos electorales y observadores internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gobierno estadounidense advirtió el jueves que está monitoreando la "integridad" de las elecciones en Colombia, luego de que Trump anunciara su apoyo a De la Espriella. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo en la red social X que quienes intenten "manipular" las elecciones, por ejemplo comprando, podrían poner en riesgo sus visas.

Los dos candidatos se han enganchado en discusiones públicas que incluyen el uso de la camiseta de la Selección colombiana por parte de la campaña de De la Espriella. Un juez emitió el jueves una medida provisional que le ordena al candidato abstenerse de usarla en la campaña. "La camiseta de Colombia no se censura", respondió De la Espriella.

Petro y Cepeda desisten de proceso constituyente

En una seguidilla de declaraciones, el mandatario, el comité de recolección de firmas para una asamblea constituyente y el candidato se pronunciaron en el mismo sentido y aseguraron que descartar el proceso permite apoyar la campaña de Cepeda para vencer a la "extrema derecha" en referencia De la Espriella, simpatizante de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele.

"La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente (el pueblo) se convoque a sí mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento", afirmó Petro en la red social X.

La propuesta de modificar la Constitución que rige desde 1991 ha gravitado a lo largo del gobierno del progresista Petro, quien ha insistido en que sea "el pueblo" el que decida los cambios que necesita. Sin embargo, se convirtió en una de las principales críticas hacia Cepeda —aliado de Petro— durante la campaña presidencial.

"El proyecto político que representa la extrema derecha, hoy encabezado por su candidato Abelardo de la Espriella, constituye una amenaza para los fundamentos democráticos... a la sustitución de la democracia por un régimen autocrático y mafioso", aseguró Cepeda en una declaración transmitida en video.

Cepeda defendió la Constitución actual, asegurando que es un "demócrata" que respeta las leyes, luego de que durante la campaña presidencial dijo que de llegar al poder convocaría a un acuerdo nacional a distintos sectores, incluyendo empresarios y movimientos sociales, para hablar de los principales temas del país y que no descartaba que ese diálogo concluyera en un proceso para cambiar la carta magna.

Armando Wouriyu Valbuena, vocero del comité promotor de la constituyente, explicó que suspender el proceso de recolección de firmas busca enfocar el esfuerzo en apoyar la campaña de Cepeda y "consolidar una gran alianza por la vida capaz de frenar los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país".

La Constitución vigente establece que para ser reformada el Congreso debe aprobar una ley en la que avale que los ciudadanos decidan en una votación popular si convocan una Asamblea Constituyente. Luego la Corte Constitucional deberá revisar la ley y darle su aval.