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En la colonia Genovevo Rivas Guillén, elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad lograron detener a Daniel "N", de 19 años, señalado por robo de vehículo en grado de tentativa.

Derivado de un auxilio solicitado por un conductor de plataforma, los oficiales lograron detener a Daniel "N", por presuntamente intentar robar una camioneta con un arma de fuego.

Tras la oportuna intervención de los oficiales y gracias a que varios vecinos ayudaron al conductor a retener al señalado hasta la llegada de los agentes, logró quedar asegurado junto con el arma, para quedar a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, en recorridos de vigilancia alrededor de comercios en el Fraccionamiento España, la municipal detuvo a Lizeth "N", de 34 años, señalada por robo a comercio.

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Como resultado de la intervención policial, esta persona fue detenida por sustraer varios artículos de higiene personal, los cuales no habría pagado e intentó sacar del establecimiento.

A petición del comercio afectado, esta persona fue detenida y certificada médicamente para después ser entregada a la autoridad investigadora.