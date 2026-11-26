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Washington.- Los Rams de Los Ángeles derrotaron 26-13 a los Packers de Green Bay este miércoles en el SoFi Stadium de Inglewood, California, inaugurando con éxito el primer partido de la NFL disputado en la víspera del Día de Acción de Gracias. Con esta decisión estratégica, la liga amplió una de sus tradiciones deportivas más emblemáticas para ofrecer a los aficionados cuatro encuentros repartidos entre el miércoles y el jueves, sumando una previa de lujo a la habitual triple cartelera festiva de más de diez horas de futbol americano familiar.

La victoria catapultó a los Rams (7-4) a su quinto triunfo consecutivo, afianzándose en la segunda posición de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC), únicamente por detrás de los sólidos 49ers de San Francisco (9-1). En contraste, el descalabro dejó a los Packers (6-5) en el último puesto de la competitiva División Norte de la NFC, complicando su panorama rumbo a la postemporada.

El ataque angelino fundamentó su triunfo en un demoledor juego terrestre que acumuló 241 yardas totales y permitió controlar el reloj de posesión de forma abrumadora, especialmente en la segunda mitad, donde retuvieron el ovoide durante 23 minutos y 45 segundos. El corredor Blake Corum fue la gran figura ofensiva de la noche al registrar 184 yardas por tierra en 32 acarreos y una anotación, complementado por Kyren Williams, quien aportó 46 yardas y otro ´touchdown´ terrestre. Por aire, el experimentado mariscal de campo Matthew Stafford tuvo una actuación discreta pero efectiva en el manejo del partido, completando 16 de 23 envíos para 140 yardas, sin pases de anotación y con una intercepción. Asimismo, el pateador Brandon McManus resultó infalible al convertir sus cuatro intentos de gol de campo y dos puntos extra para sumar 14 unidades.

Por parte de Green Bay, el ´quarterback´ Jordan Love completó 17 de 29 pases para 198 yardas y conectó un envío de anotación con Christian Watson —quien posteriormente abandonó el terreno de juego por una conmoción cerebral—, pero sufrió dos intercepciones costosas. La jugada definitiva llegó en el último cuarto: con desventaja de 23-13 y menos de un minuto después de que la defensiva de los Packers interceptara a Stafford para darles vida, Love devolvió el balón con su segunda intercepción de la noche, sentenciando el duelo.

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Con este resultado como aperitivo, la NFL queda lista para su tradicional maratón de Acción de Gracias este jueves: la jornada abrirá en Detroit con el duelo divisional entre Lions y Bears de Chicago, continuará en Dallas con el clásico entre Cowboys y Eagles de Filadelfia, y cerrará por la noche con el choque estelar entre dos firmes aspirantes al Super Bowl: los Bills de Buffalo y los Chiefs de Kansas City.