Señalan falta seguimiento a la protección de mujeres
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Las instituciones de San Luis Potosí deben demostrar cuántas mujeres logran salir de los entornos de violencia y no limitar sus resultados al número de denuncias, órdenes de protección o sentencias emitidas, señaló la Red Libres y Espacios Seguros y Libres de Violencia. Los colectivos cuestionaron que no se evalúe si las víctimas realmente consiguen estar a salvo después de acudir a las autoridades.
Advirtieron que una resolución favorable no garantiza justicia si no se cumple. Expusieron que existen órdenes de protección sin seguimiento y sentencias que tardan meses o años en ejecutarse, mientras las mujeres deben acudir a distintas dependencias para buscar ayuda. Esto prolonga los procedimientos y les impone cargas económicas, emocionales y administrativas.
El acceso a la justicia también se dificulta por la falta de
intérpretes para mujeres sordas, atención en lenguas indígenas y ajustes para personas neurodivergentes. A estas barreras se
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suman las adultas mayores que dependen de sus agresores y las madres que deben elegir entre asistir a una audiencia o perder el ingreso de su jornada laboral.
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