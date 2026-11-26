Informalidad supera el 55% en la entidad
El Inegi indica que la tasa de subocupación en San Luis Potosí es del 8.7%, mientras la desocupación llega al 3.2%.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Al corte del tercer trimestre de 2026, San Luis Potosí todavía supera el 55% de informalidad en el empleo, según el último recuento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tasa de informalidad y subocupación en San Luis Potosí
La tasa de informalidad laboral (TIL) alcanza el 55.7%; la tasa de subocupación llega al 8.7%; la tasa de desocupación alcanza el 3.2% y la tasa de participación económica es de 60.6%.
Población Económicamente Activa y ocupación en el estado
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las cifras se basan en un universo de Población Económicamente Activa (PEA) de 1.4 millones de residentes en San Luis Potosí.
La población de 15 años y más en el estado asciende a 2.3 millones de personas, de quienes la PEA alcanza los 1.4 millones que equivalen al 60.6% del total de la población. La población no económicamente activa se queda en 899 mil personas que comprenden el 39.4%.
De los 1.4 millones de PEA hay 1.3 millones, es decir el 96.8%, que desarrollan su trabajo como personal ocupado.
no te pierdas estas noticias
Reasignan personal en CECOFAM para agilizar procesos
Rubén Pacheco
La Comisión de Igualdad Sustantiva destinó recursos para modernizar espacios y atención en CECOFAM.
GCE no retirará personal de la Huasteca: SSPC
Rubén Pacheco
El gobernador Gallardo Cardona envió patrullas y oficiales para atender delitos en la capital potosina sin descuidar otras regiones.
Descarta Arquidiócesis implicación de sacerdote en caso de sacristán
Martín Rodríguez
Aclaró que el padre está localizable, por si el Ministerio Público lo cita para declarar