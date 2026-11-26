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Al corte del tercer trimestre de 2026, San Luis Potosí todavía supera el 55% de informalidad en el empleo, según el último recuento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tasa de informalidad y subocupación en San Luis Potosí

La tasa de informalidad laboral (TIL) alcanza el 55.7%; la tasa de subocupación llega al 8.7%; la tasa de desocupación alcanza el 3.2% y la tasa de participación económica es de 60.6%.

Población Económicamente Activa y ocupación en el estado

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Las cifras se basan en un universo de Población Económicamente Activa (PEA) de 1.4 millones de residentes en San Luis Potosí.

La población de 15 años y más en el estado asciende a 2.3 millones de personas, de quienes la PEA alcanza los 1.4 millones que equivalen al 60.6% del total de la población. La población no económicamente activa se queda en 899 mil personas que comprenden el 39.4%.

De los 1.4 millones de PEA hay 1.3 millones, es decir el 96.8%, que desarrollan su trabajo como personal ocupado.