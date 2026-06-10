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México se blinda para el Mundial

Cruza los dedos para que las protestas no empañen su inauguración

Por AP

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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México se blinda para el Mundial
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      CIUDAD DE MÉXICO.- México se ha blindado para prevenir acciones del crimen organizado y garantizar la seguridad en las proporciones masivas durante la Copa del Mundo. Pero a sólo dos días de su inauguración en Ciudad de México, lo que mantiene en vilo al gobierno son las protestas que amenazan con enturbiar la apertura del Mundial más grande jamás organizada con disturbios y problemas de movilidad.

      Está previsto que más de 100.000 soldados, marinos, guardias nacionales y policías sean desplegados en la capital, Guadalajara, Monterrey y los principales destinos turísticos; pero el martes su presencia era todavía discreta, incluso en los aeropuertos.

      Lo que sí era evidente era la sucesión de vallas metálicas que protegen comercios y edificios en el centro de Ciudad de México y el desafío que supone caminar por sus calles bloqueadas por tiendas de campaña de manifestantes. O los numerosos policías antidisturbios que cerraban el paso de las protestas de maestros que el martes intentaban llegar al Estadio Azteca y mantenían cercado el Zócalo capitalino, la plaza donde está el palacio presidencial y que desde el jueves alojará el festival futbolero más grande del país.

      Ya hay manifestaciones previstas hasta que comience a rodar el balón mundialista, tanto de diversos sindicatos como de familiares de desaparecidos, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que "la inauguración está garantizada, no hay problema". "El Mundial se va a disfrutar".

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      El evento supone un desafío de seguridad sin precedentes para la FIFA y los tres países coanfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, pero México tiene un reto añadido: demostrar que puede evitar que se repitan situaciones de violencia como la que siguió a la muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación en febrero o el inusual tiroteo en las pirámides de Teotihuacán de abril.

      De hecho, la embajada estadounidense recordó el martes su alerta de reconsiderar los viajes a Jalisco, donde está Guadalajara, y de extremar precauciones en la Ciudad de México y Nuevo León, donde está Monterrey.

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