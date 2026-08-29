México va mejor, va muy bien, dice CSP

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Ciudad de México.- De cara a su Segundo Informe de Gobierno el próximo 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que "México va bien", incluso con "las dificultades" que puede enfrentar cualquier país.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se dijo optimista y aseguró que hay bienestar entre la población y reducción de la violencia en nuestro país.

"México va mejor, México va bien, vamos muy bien con las dificultades que puede enfrentar cualquier país, pero vamos bien. Vamos bien, yo estoy muy optimista, muy muy optimista de la economía, de la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia y del bienestar, que finalmente para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México", declaró la Mandataria federal.

En el Salón Tesorería, la Titular del Ejecutivo federal insistió en llegar a un acuerdo con Estados Unidos para garantizar la producción de vehículos en México, pues señaló que "todo el mundo ha tenido impactos económicos" por "la nueva política comercial" de la administración del mandatario estadounidense Donald Trump.

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Confió la Mandataria en que el segundo semestre del año va a ser mejor en materia económica porque se están desarrollando muchas obras públicas.

En el marco de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró esta semana "buenas noticias" en materia económica y aseguró que hay menos inflación en comparación con el gobierno neoliberal.

La presidenta destacó que hay récord en inversión extranjera directa. También señaló el aumento del salario mínimo y acusó que en gobiernos pasados decían que si aumentaba "iba a haber inflación".

Por otro lado, la Presidenta Sheinbaum habló de la reunión que sostuvo el jueves pasado con los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Aseguró que "se mostraron muy receptivos".

Sheinbaum Pardo mencionó que el fiscal del Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, les dio nuevas líneas de investigación.

"Hablamos con ellos, se les dio por parte del fiscal encargado del caso nuevas líneas de investigación y avances. Se mostraron muy receptivos y quedamos de seguirnos reuniendo y seguir avanzando", se limitó a decir al término de su conferencia en el Salón Tesorería.